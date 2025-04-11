Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Exmánager de La Toxi Costeña revelaría que la artista quiere la vida de Karina García

Exmánager de La Toxi Costeña habló sobre la envidia que la artista le tendría a Karina García.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
La Toxi Costeña y Karina García
Exmánager de La Toxi Costeña se va en su contra y menciona a Karina/Canal RCN

La cantante La Toxi Costeña y su exmánager Oswaldo Arcia se encuentran en medio de una polémica luego de anunciar que no están trabajando juntos y lanzarse fuertes palabras en contra del otro.

Artículos relacionados

¿Qué está pasando entre La Toxi Costeña y su exmánager?

Los dos han protagonizado fuertes enfrentamientos públicos en sus redes sociales, intercambiando declaraciones, compartiendo conversaciones privadas e incluso mostrando comprobantes de transferencias como parte de su defensa.

La Toxi Costeña contra su exmanager

La artista afirma que el hombre se aprovechó de ella para obtener fama y beneficios económicos a su nombre, mientras que él la acusa de ser irresponsable con su dinero y hasta le ha dicho “fracasada”.

Artículos relacionados

¿Qué dijo el exmánager de La Toxi Costeña sobre Karina García?

El hombre compartió una imagen en sus redes sociales, donde suma miles de seguidores, en la que aseguró que la artista envidiaría la vida de la influenciadora Karina García, con quien tiene una gran rivalidad desde su participación en La casa de los famosos Colombia.

La Toxi costeña envidiaría a Karina García

"En los medios de Bogotá nadie quiere recibirte y pagas por entrevista pa' que piensen que estás pegada y que K vea que tienes contratos porque sabes que sí quieres tener la vida de ella y que te arde que esté teniendo más éxito que tú", expresó.

Si bien Arcia no escribió el nombre completo de la influenciadora, muchos internautas lo relacionaron con la paisa debido a las diferencias que ha tenido ella con Karina García durante el reality y luego de haber salido del programa.

Por ahora, La Toxi Costeña no se ha pronunciado sobre este tema, dejando en expectativa a sus fanáticos sobre su reacción y lo que pueda decir al respecto.

Artículos relacionados

¿Qué piensa Karina García tras las declaraciones del exmánager de La Toxi Costeña?

La influenciadora desconoce dicha polémica debido a que se encuentra en el reality en República Dominicana 'La mansión de Luinny', donde ha mostrado una nueva faceta que ha sorprendido a muchos de sus fanáticos.

Por ahora, la creadora de contenido sigue entreteniendo a sus admiradores con sus ocurrencias y rivalidades, entre ellas con Yina Calderón.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Qué pasó con el celular de Baby Demoni Influencers

Samor One rompió el silencio y reveló qué pasó con el celular de Baby Demoni tras su muerte

Samor One respondió si manipuló o no el celular de Baby Demoni tras la tragedia.

La Liendra lanzó comentario sobre los realities que dividió opiniones La Liendra

La Liendra causó debate en redes tras lanzar inesperada opinión sobre los realities

La Liendra se refirió al formato televisivo que se ha popularizado en la actualidad y generó debate en redes sociales.

Yina Calderón y Karina García en La casa de los famosos Colombia 2025. Yina Calderón

Yina Calderón le habría dedicado polémica canción a Karina García: "la de las feas"

En un reciente video, Yina Calderón junto a una de sus compañeras, también aprovechó para advertir sus planes de hacer complot.

Lo más superlike

Violeta Bergonzi se quebró en llanto en pleno reto de MasterChef: esta fue la razón Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi se quebró en llanto en pleno reto de MasterChef: esta fue la razón

Violeta Bergonzi rompió en llanto durante el reto por equipos en MasterChef por una inesperada razón.

Mujer le raya el carro a su pareja por infiel y se viraliza en redes. Viral

VIDEO viral: mujer le raya el carro a su pareja por serle infiel y divide opiniones en redes

Usuarios critican a Beéle tras show de Shakira en Bogotá Talento nacional

Beéle, tildado de ‘tacaño’ tras ser captado en el show de Shakira: así reaccionó el barranquillero

El misterioso mensaje de Nodal en redes: “Espero así suene mi viajecito al cielo" Christian Nodal

Nodal dejó curioso mensaje avivando rumores sobre su relación con Ángela: “Mi viajecito al cielo"

Curiosidades

¿Qué significa hurgarse la nariz?, según la psicología