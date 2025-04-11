Exmánager de La Toxi Costeña revelaría que la artista quiere la vida de Karina García

La cantante La Toxi Costeña y su exmánager Oswaldo Arcia se encuentran en medio de una polémica luego de anunciar que no están trabajando juntos y lanzarse fuertes palabras en contra del otro.

¿Qué está pasando entre La Toxi Costeña y su exmánager?

Los dos han protagonizado fuertes enfrentamientos públicos en sus redes sociales, intercambiando declaraciones, compartiendo conversaciones privadas e incluso mostrando comprobantes de transferencias como parte de su defensa.

La artista afirma que el hombre se aprovechó de ella para obtener fama y beneficios económicos a su nombre, mientras que él la acusa de ser irresponsable con su dinero y hasta le ha dicho “fracasada”.

¿Qué dijo el exmánager de La Toxi Costeña sobre Karina García?

El hombre compartió una imagen en sus redes sociales, donde suma miles de seguidores, en la que aseguró que la artista envidiaría la vida de la influenciadora Karina García, con quien tiene una gran rivalidad desde su participación en La casa de los famosos Colombia.

"En los medios de Bogotá nadie quiere recibirte y pagas por entrevista pa' que piensen que estás pegada y que K vea que tienes contratos porque sabes que sí quieres tener la vida de ella y que te arde que esté teniendo más éxito que tú", expresó.

Si bien Arcia no escribió el nombre completo de la influenciadora, muchos internautas lo relacionaron con la paisa debido a las diferencias que ha tenido ella con Karina García durante el reality y luego de haber salido del programa.

Por ahora, La Toxi Costeña no se ha pronunciado sobre este tema, dejando en expectativa a sus fanáticos sobre su reacción y lo que pueda decir al respecto.

¿Qué piensa Karina García tras las declaraciones del exmánager de La Toxi Costeña?

La influenciadora desconoce dicha polémica debido a que se encuentra en el reality en República Dominicana 'La mansión de Luinny', donde ha mostrado una nueva faceta que ha sorprendido a muchos de sus fanáticos.

Por ahora, la creadora de contenido sigue entreteniendo a sus admiradores con sus ocurrencias y rivalidades, entre ellas con Yina Calderón.