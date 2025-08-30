Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Exeditor de Karina García se pronunció tras filtración de audios con Laura González: “perdón”

Camilo Brand, exeditor de Karina García, se pronunció con voz entrecortada sobre los audios filtrados con Laura González.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Luego de que en redes sociales se viralizaran comprometedores audios con Laura González, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Camilo Brand, exeditor de Karina García se pronunció al respeto.

En las últimas horas comenzaron a circular en redes sociales varios audios que involucraban directamente a Camilo Brand, exeditor de Karina García, con Laura González.

Pues en estos audios quedó en evidencia que el creador de contenido sí tuvo contacto directo con la polémica influenciadora con la que Karina García tuvo varios inconvenientes dentro y fuera de La casa de los famosos Colombia.

Una de las razones por la que más se le ha cuestionado a Brand fue por haber aceptado viajar con Laura González justo después de haberlo negado semanas atrás. Así mismo, quedó en evidencia la cercanía que habría entre ambas personalidades, a tal punto de que este le aconsejó a González no darles gusto a las fanáticas de Karina García.

"Pero bebé, literal, no le des gusto a las Kari-fans, porque imagínate yo yéndome a Dubái"

A raíz de esto, Karina García se pronunció por medio de sus redes, y sin mencionar nombres propios aseguró que “todo sale a la luz”.

En un reciente en vivo a través de TikTok, Camilo Brand se pronunció frente a la polémica generada por los audios filtrados de su conversación con Laura González.

El creador de contenido, con voz entrecortada, aseguró sentirse muy agradecido con Karina García por haber depositado su confianza en su trabajo. Así mismo, pidió a los internautas que continuaran apoyando a la influenciadora paisa, no sin antes dejar claro lo mucho que iba a extrañar tenerlos en su vida.

“Perdón, porque no supe cómo salvarme de esta y pues… adelante chicos, chicas, los amo, quiero que sepan que en mí no hay ni una mala intención”.

Con estas palabras, Camilo Brand busca cerrar la polémica y dejar en claro sus intenciones ante sus seguidores.

