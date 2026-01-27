Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Ex de Yeferson Cossio compartió contundente mensaje tras asistir a concierto de Bad Bunny

Jenn Muriel, exnovia de Yeferson Cossio, compartió un llamativo video sobre cómo vivió el concierto de Bad Bunny en Medellín.

Jenn Muriel vivió a su manera el concierto de Bad Bunny.
Jenn Muriel, ex de Yeferson Cossio, reveló con quién asistió al concierto de Bad Bunny. Fotos: RCN - AFP - Kevin Winter

Los conciertos de Bad Bunny en Medellín significaron un gran hito para Medellín y toda Colombia. El ‘conejo malo’ cumplió las expectativas y brilló con varios shows, donde, además, hubo grandes invitados.

El artista puertorriqueño, incluso, le rindió homenaje a Yeison Jiménez, quien falleció el pasado 10 de enero en un accidente aéreo en Paipa, Boyacá.

¿Con quién asistió Jenn Muriel, ex de Yeferson Cossio, al concierto de Bad Bunny?

Varias celebridades colombianas no quisieron perderse el evento musical y estuvieron en primera fila disfrutando de los éxitos del boricua; una de ellas fue Jenn Muriel, exnovia de Yeferson Cossio.

La creadora digital, con 7 millones de seguidores en Instagram, soltó sus mejores pasos en medio del concierto, pero lo que más llamó la atención fue el mensaje con el que acompañó la grabación.

“Las mujeres que no necesitan de ningún ca*ró*… Baby, lo dejé todo en la pista”, escribió la expareja del influenciador antioqueño.

Los internautas no pasaron por alto las palabras de Jenn y especularon que podría ser una indirecta para algún viejo amor.

¿Cuándo terminaron su noviazgo Yeferson Cossion y Jenn Muriel?

El final de la relación amorosa entre Yeferson Cossio y Jenn Muriel llegó a principios del 2022. Tras muchas especulaciones, la noticia finalmente se confirmó, causando mucha sorpresa, pues habían estado juntos por cerca de 10 años.

Más adelante, Muriel se pronunció en redes sociales por esa separación y, aunque no reveló los motivos, manifestó sentirse tranquila por la decisión que había tomado.

Llevaba mucho tiempo, 10 años en una relación, entonces como que llegar a punto sola, cogí mis cosas y me fui a vivir sola, fueron momentos difíciles, pero también doy gracias porque siento que era algo súper necesario para mi crecimiento personal y fue como un despertar, lo siento así, como que me quite una venda de los ojos en muchísimos aspectos”, expresó en medio de una entrevista con Cristina Estupiñán.

Desde aquella ruptura, Muriel ha estado enfocada en su faceta como creadora de contenido e imagen de varias marcas. En redes sociales, entretanto, no ha vuelto a dar pistas de algún nuevo amor.

¿Quién es la actual pareja de Yeferson Cossio?

Yeferson Cossio, por su parte, está en una relación amorosa con Carolina Gómez. El noviazgo va tan bien que ya el influenciador le pidió matrimonio a la tiktoker. Sin embargo, la boda no tiene fecha de realización confirmada aún.

Yeferson Cossio ya le pidió matrimonio a Carolina Gómez.
La tiktoker Carolina Gómez es la actual pareja de Yeferson Cossio. Foto: RCN

La pareja ha afrontado distintas etapas; incluso, en una ocasión, rompieron su relación. Aunque luego se reconciliaron y afirmaron que siguen con la intención de casarse. Las dudas siguen rodeando esta relación, especialmente después de que la tiktoker anunciara que suspendió los planes de boda.

En un video compartido en redes sociales, Gómez contó que sentía que Cossio no estaba tan involucrado en el proceso de organización; por ende, ambos habrían tomado la decisión de dejar todo en pausa, al menos mientras cuentan con el tiempo ideal para involucrarse de lleno en todos los preparativos.

