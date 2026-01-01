Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Estos son los mejores outfits de Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity que enamoraron a sus fans

Claudia Bahamón impactó en redes sociales al compartir un recuento de sus outfits más icónicos en MasterChef Celebrity.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Claudia Bahamón muestra los outfits más icónicos.
Claudia Bahamón muestra los mejores outfits que usó en MasterChef Celebrity. (Foto Canal RCN)

La presentadora de MasterChef Celebrity 10 años Claudia Bahamón impactó al mostrar los mejores outfits que usó durante el programa.

Claudia Bahamón genera expectativa.
Claudia Bahamón genera expectativa sobre una posible nueva temporada de MasterChef Celebrity. (Foto Canal RCN)

¿Cuáles son los mejores outfits usados por Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity?

La presentadora y su asesora de imagen en el programa hicieron un recuento con los 20 mejores outfits que lució Claudia.

La publicación generó revuelo entre los internautas que expresaron que a Claudia todo le queda bien y que tiene una facilidad para poder cambiar de estilo.

En las fotos se le puede ver a Claudia Bahamón posando con diferentes diseños y colores.

La presentadora comentó las imágenes asegurando que se vienen muchos más atuendos, generando expectativa sobre una posible nueva temporada del reality.

“Imposible cerrar el año sin subir algunos de looks tan lindos que hicimos para MasterChef Celebrity”, dice la publicación de Claudia Bahamón.

Claudia confesó hace unos días que antes de empezar las grabaciones del programa estaba atravesando por un mal momento personal.

Aunque no mencionó nombres específicos, muchos de sus seguidores interpretaron su mensaje como una posible referencia a su separación con el director Simón Brand.

Sin embargo, nunca ha hablado públicamente sobre los motivos de su separación.

¿Cuál fue el destino de vacaciones de Claudia Bahamón?

Además, compartió su viaje por la nieve. El destino elegido por Claudia Bahamón y su familia fue Whistler, Canadá, un reconocido lugar turístico que se destaca por sus paisajes naturales y su ambiente tranquilo.

Este destino suele ser visitado por quienes buscan alejarse del ruido de la ciudad y conectar con la naturaleza.

Viajó con sus hijos y todavía siguen en su descanso mientras se espera saber qué sigue para ella en su vida profesional.

Los atuendos que Claudia compartió no son simples prendas, sino una forma de expresión que la ha acompañado durante su trayectoria en televisión.

Cada look refleja una faceta distinta de su personalidad: desde la elegancia clásica hasta la frescura juvenil.

Su asesora de imagen ha sido clave en este proceso, logrando que cada aparición en pantalla sea memorable y coherente con la personalidad de la presentadora.

La expectativa sobre una posible nueva temporada del reality crece, y sus seguidores esperan verla nuevamente con atuendos que marquen tendencia.

Claudia Bahamón impresiona.
Claudia Bahamón impresiona a sus fans al mostrar sus mejores outfits. (Foto Canal RCN)
