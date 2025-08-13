Este fue el último deseo del padre de Beéle antes de morir | VIDEO

El pasado jueves 7 de agosto se dio a conocer la lamentable noticia del fallecimiento de Breyner López, padre del reconocido cantante urbano Beéle. Ahora, varios días después de su fallecimiento se viralizó en redes sociales un video en el que el hombre manifestó su último deseo.

¿De qué falleció Breyner López, padre del cantante Beéle?

Según información que circula en varios medios de comunicación nacionales, Breyner López se encontraba en un centro médico en donde le estaban practicando un procedimiento de diálisis. En medio de este, López tuvo un infarto que terminó con su vida ese mismo día.

Este fue el último pedido que hizo el padre de Beéle antes de morir. (Foto AFP: Romain Maurice).

Horas más tarde de la trágica noticia que enlutó a la familia de Beéle, el cantante reapareció por medio de sus redes sociales con una emotiva dedicatoria en donde interpretó una canción para su papá.

Artículos relacionados Redes sociales ¿Jessica Radcliffe murió tras ser atacada por una orca en un espectáculo marino?

El artista, quien no habría tenido una buena relación con su padre en los últimos años, se dejó ver bastante afectado con la noticia.

¿Cuál fue el último deseo de Breyner López, padre del cantante Beéle?

Ahora bien, días después del fallecimiento de Breyner López comenzó a circular un corto video en el que se ve al hombre revelando cuál sería su último deseo antes de fallecer, logrando conmover a los internautas.

Sale a la luz el último deseo del padre de Beéle antes de morir. (Foto AFP: Jason Koerner).

Según comentó López, su principal deseo era no ser enterrado, sino cremado para que su familia esparciera sus cenizas en el muelle de Puerto Colombia.

"Que quede claro, para que todo el mundo sepa... Mi familia: que si me llego a morir no me entierren, que me cremen y tiren las cenizas en el muelle de Puerto Colombia. Eso es lo único que quiero”.

Entre sus palabras sorprendió que el hombre al parecer sospechaba que su partida de este mundo sería pronto debido a que le estaban realizando diálisis, un procedimiento que ayuda al correcto funcionamiento de los riñones, cuando estos ya no pueden hacerlo por sí solos.

Artículos relacionados Karina García Altafulla canta canción de despecho y aviva rumores de ruptura con Karina