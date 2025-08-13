Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Este fue el último deseo del padre de Beéle antes de morir | VIDEO

Breyner López, padre del cantante Beéle, partió de este mundo dejando un último deseo que conmovió profundamente.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
El último deseo del padre de Beéle que conmovió al cantante antes de su partida
Así fue el conmovedor último deseo del padre de Beéle antes de morir. (Foto AFP: Romain Maurice).

El pasado jueves 7 de agosto se dio a conocer la lamentable noticia del fallecimiento de Breyner López, padre del reconocido cantante urbano Beéle. Ahora, varios días después de su fallecimiento se viralizó en redes sociales un video en el que el hombre manifestó su último deseo.

Artículos relacionados

¿De qué falleció Breyner López, padre del cantante Beéle?

Según información que circula en varios medios de comunicación nacionales, Breyner López se encontraba en un centro médico en donde le estaban practicando un procedimiento de diálisis. En medio de este, López tuvo un infarto que terminó con su vida ese mismo día.

Así fue el último pedido del padre de Beéle antes de morir
Este fue el último pedido que hizo el padre de Beéle antes de morir. (Foto AFP: Romain Maurice).

Horas más tarde de la trágica noticia que enlutó a la familia de Beéle, el cantante reapareció por medio de sus redes sociales con una emotiva dedicatoria en donde interpretó una canción para su papá.

Artículos relacionados

El artista, quien no habría tenido una buena relación con su padre en los últimos años, se dejó ver bastante afectado con la noticia.

¿Cuál fue el último deseo de Breyner López, padre del cantante Beéle?

Ahora bien, días después del fallecimiento de Breyner López comenzó a circular un corto video en el que se ve al hombre revelando cuál sería su último deseo antes de fallecer, logrando conmover a los internautas.

Se conoce el último deseo del padre de Beéle antes de su muerte
Sale a la luz el último deseo del padre de Beéle antes de morir. (Foto AFP: Jason Koerner).

Según comentó López, su principal deseo era no ser enterrado, sino cremado para que su familia esparciera sus cenizas en el muelle de Puerto Colombia.

"Que quede claro, para que todo el mundo sepa... Mi familia: que si me llego a morir no me entierren, que me cremen y tiren las cenizas en el muelle de Puerto Colombia. Eso es lo único que quiero”.

Entre sus palabras sorprendió que el hombre al parecer sospechaba que su partida de este mundo sería pronto debido a que le estaban realizando diálisis, un procedimiento que ayuda al correcto funcionamiento de los riñones, cuando estos ya no pueden hacerlo por sí solos.

Artículos relacionados

“Claro que no me voy a morir por ahora, me voy a morir cuando Dios quiera. Nadie sabe cuándo se va a morir, ni yo me quiero morir, pero yo creo que la tengo cerca, porque me están haciendo diálisis"

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Ornella Sierra Ornella Sierra

Ornella Sierra reveló cuando trabajó en un call center: “fue un ambiente tóxico”

Antes de ser influenciadora, Ornella Sierra trabajó en un call center donde vivió una de las etapas más difíciles de su vida.

Karina García le respondió a Melissa Gate Karina García

Karina García le respondió sin filtro a Melissa Gate: "Qué vacía es tu vida"

Karina García se cansó de las aparentes pullas de Melissa Gate en sus en vivos y le respondió de manera tajante.

Greeicy Rendón Greeicy

Greeicy Rendón causa revuelo tras bailar en la Comuna 13 en Medellín | VIDEO

Un video de Greeicy Rendón bailando en Medellín arrasó en redes sociales y cautivó a sus seguidores.

Lo más superlike

Jorge Herrera, Carolina Sabino y Violeta Bergonzi MasterChef Celebrity Colombia

Jorge Herrera reaccionó al pin de inmunidad de Carolina y Violeta en Masterchef Celebrity

Jorge Herrera opinó tras el triunfo de Carolina y Violeta en Masterchef Celebrity al ganar el pin de inmunidad.

Altafulla revela fecha y detalles de su nueva canción junto a grandes artistas La casa de los famosos

Altafulla anuncia estreno de su nueva canción con reconocidos artistas: fecha y dónde escucharla

Un rayo dañó el cableado en Carolina del Sur Viral

Un impactante rayo produjo una bola de fuego en Estados Unidos ¡Mira aquí el video!

Ángela Aguilar responde a críticas por tag con Nodal y sorprende con drástica decisión Ángela Aguilar

Ángela Aguilar reaccionó a las críticas de su tag de esposo con Nodal: tomó drástica decisión

Lindsay Lohan en la conferencia de prensa de Lindsay Lohan en Social Film Loft Salud

¿Qué es el estrés postraumático, la condición que confesó tener Lindsay Lohan?