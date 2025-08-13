Emiro Navarro sorprendió a Camilo Trujillo con serenata al ritmo de Karol G: así reaccionó

El influenciador Emiro Navarro se ha apoderado de las tendencias luego que se viralizara un video en el que en medio de un evento público decidió cantar canción de Karol G y dedicársela a Camilo Trujilo.

¿Cuál fue la canción de Karol G que Emiro Navarro le cantó a Camilo Trujillo?

En redes se empezó a viralizar un video en el que se observa al actor Camilo Trujillo y Emiro Navarro observando la presentación de una joven que cantaba uno de los últimos lanzamiento de Karol G.

La joven artista en medio de su presentación decidió interactuar con Emiro y Camilo quienes la observaban sentados a un lado del escenario.

En medio de esta presentación y ante su gusto por la música de 'La bichota', Emiro Navarro se paró de la silla y empezó a cantar los coros de la canción de manera efusiva y mirando al actor.

Papacito, ay qué rico tú.

Emiro Navarro cantó canción de Karol G en evento público. (Fotos Canal RCN)

Artículos relacionados Redes sociales ¿Jessica Radcliffe murió tras ser atacada por una orca en un espectáculo marino?

¿Cómo reaccionó Camilo Trujillo a la serenata de Emiro Navarro?

El actor Camilo Trujillo se quedó sentado mientras Emiro Navarro cantaba junto a la artista la canción "Papasito" de Karol G.

Sin embargo, en medio de su presentación, Emiro invitó a bailar al escenario a Camilo Trujillo, quien solo observaba.

Camilo quedó sorprendido con la petición y cantada de Emiro, no obstante, quiso acompañarlo a bailar en el escenario, algo que emocionó a los asistentes.

Artículos relacionados MasterChef Celebrity Colombia Jorge Herrera sorprende con tajante decisión en MasterChef Celebrity: "No es mi obligación"

¿Por qué Emiro Navarro y Camilo Trujillo se han mostrado juntos tras La casa de los famosos Colombia?

Como era de esperarse este video ha empezado a ser compartido por diferentes páginas de entretenimiento en redes sociales en donde los comentarios no se han hecho esperar.

Muchos han expresado la diversión que les causó el video por la interpretación de Emiro Navarro a su estilo, algo que se ha vuelto popular en sus redes sociales, asimismo, muchos han bromeado sobre la cercanía del influenciador y el actor.

Al parecer, Camilo y Emiro Navarro han estado juntos en las últimas semanas debido a varios proyectos que adelantan juntos, además, de la mudanza del influenciador a Medellín tras La casa de los famosos Colombia.