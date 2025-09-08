Este es el nuevo y lujoso auto de Blessd ¡Solo hay 25 en el mundo!

Stiven Mesa Londoño, mejor conocido en el mundo artístico como Blessd, acaba de sumar un nuevo capítulo de lujo y exclusividad a su vida.

¿Cuál es la nueva camioneta de Blessd y por qué es tan exclusiva?

El colombiano que ha conquistado escenarios internacionales con su estilo urbano importó desde Miami un vehículo que pocos pueden presumir, una Mercedes-Benz G-Wagon Brabus G800, personalizada y considerada una verdadera joya del automovilismo.

El modelo, tasado en cerca de 3.000 millones de pesos colombianos, se distingue por ser la única unidad de su tipo en toda Sudamérica y una de tan solo 25 fabricadas en el planeta.

La Brabus G800 de Blessd no es solo lujo, es el resultado de años de trabajo, música y perseverancia./AFP: Rodrigo Varela

Blessd confirmó la llegada del vehículo a través de una entrevista con el canal Miami Vice Lifestyle, revelando que la camioneta ya se encuentra en el puerto de Santa Marta, con orgullo, comentó que en Colombia prácticamente nadie había vivido el proceso de importación de una pieza de este calibre.

Tras pasar por las manos de la firma alemana Brabus, recibió mejoras notables en diseño, potencia y acabados, su motor permite acelerar de 0 a 100 km/h en 4,5 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 220 km/h, combinando un rendimiento impresionante con una presencia imponente.

Entre sus propietarios en el mundo figuran figuras como Cristiano Ronaldo y el también colombiano Ryan Castro.

¿Qué significa que Blessd tenga este tipo de adquisiciones?

La llegada de esta camioneta a Medellín no solo refuerza la imagen de Blessd como una de las figuras emergentes más influyentes de la música urbana, sino que también refleja el crecimiento económico y proyección internacional de los artistas jóvenes del país.

Sin embargo, detrás de este símbolo de éxito, hay una historia marcada por la perseverancia, antes de llenar conciertos y colaborar con artistas de renombre, Blessd vivió momentos de gran dificultad.

Blessd posa junto a su Brabus G800, la única de Sudamérica y una de solo 25 en todo el mundo. Foto | Jose R. Madera.

El cantante ha compartido imágenes de su infancia y juventud en las que se ven las humildes condiciones en las que creció, recordando que llegó a dormir en el piso y que su pertenencia más preciada era un teléfono usado que apenas funcionaba.

¿Cuál fue la reacción de los seguidores de Blessd frente a la noticia?

En redes sociales, el paisa ha sido claro, para él, mostrar sus logros no es alarde, sino testimonio de un camino recorrido con esfuerzo.

“Vengo de no tener nada… ahora lo que tengo se lo debo a Dios”, escribió.

Expresándole a sus seguidores que es importante trabajar por lo que sueñan sin dejarse frenar por las críticas, también contó que en sus primeros años se dedicó a vender dulces y empacar mercados para ayudar a su familia, alternando estas labores con sus estudios y las primeras grabaciones musicales.

Hoy, Blessd viaja en avión privado, lanza marcas propias y suma millones de oyentes en plataformas digitales, y su camioneta Brabus G800 no es solo un vehículo de lujo, sino un recordatorio de que la disciplina y la determinación pueden transformar cualquier historia.