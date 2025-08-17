Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Esta fue la causa por la que Yeferson Cossio regresó a Colombia tras mudarse a Japón

Yeferson Cossio reveló por qué regresó a Colombia, pese a haber renunciado a su nacionalidad y mudarse a Japón.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Yeferson Cossio confesó la verdadera razón por la que volvió a Colombia desde Japón
La inesperada causa que hizo a Yeferson Cossio dejar Japón y regresar a Colombia. (Foto Canal RCN | Freepik: @Imspencer).

Yeferson Cossio se volvió tendencia en redes sociales tras una entrevista con Yina Calderón, en la que habló sobre varias polémicas que lo tenían en el centro de las críticas. Además, reveló por primera vez el verdadero motivo por el que decidió regresar a Colombia, pese a haber renunciado a su nacionalidad y mudarse a Japón.

¿Por qué Yeferson Cossio renunció a su nacionalidad colombiana y se mudó a Japón?

Hace tres años atrás, a mediados de agosto del 2022, Yeferson Cossio llegó a tierras niponas para empezar una nueva vida, luego de renunciar a su nacionalidad colombiana. En aquel entonces el creador de contenido digital reveló que se encontraba atravesando problemas que afectaban su salud mental y que era necesario este cambio.

“En este preciso momento admito que soy una persona vacía, a mí ni siquiera me importa nada más que mis perros ahora mismo, no quiero nada, no quiero estar con nadie”, mencionó en aquel entonces.

Vale la pena destacar que el Cossio inició sus estudios de japonés para pulir este idioma, algo que logró con éxito.

Así mismo, reveló en aquel entonces que había renunciado a su nacionalidad colombiana debido a que en los últimos años había tenido que pagar mensualmente más de cien millones de pesos en impuestos, algo que no le parecía justo.

¿Por qué Yeferson Cossio decidió regresar a Colombia pese a renunciar a su nacionalidad?

Sin embargo, pese a sus planes de pasar una larga temporada en Japón, la vida de Yeferson Cossio dio un giro abrupto tras enamorarse de Carolina Gómez, con quien hoy mantiene una relación sentimental. Así lo reveló en una reciente entrevista con la polémica influenciadora Yina Calderón.

Cossio confesó que Carolina fue la razón por la que decidió retomar su vida en Colombia, pues estaba profundamente enamorado de ella, sentimiento que ha demostrado durante los últimos años hasta el punto de pedirle matrimonio.

“Yo me devuelvo de Japón porque estaba enamorado de Carolina, porque literalmente fue por eso que regresé, porque quería estar con ella”, aseguró.

 

