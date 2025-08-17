Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karol G publica recuerdo de su pasado cantando en inglés y revela cómo se siente al verlo

“Algunas palabras hasta me las inventaba”: Karol G reveló cómo fueron sus inicios en la música y cómo la hace sentir video de su pasado.

Karol G revela interesante video de sus inicios como cantante y se muestra nostálgica.
En los últimos años, la famosa y bella cantante paisa de música urbana conocida como Karol G ha tenido un crecimiento inigualable en su carrera artística, pues ha conseguido lanzar varios álbumes de estudio muy exitosos con sus respectivas giras de estadios que le han dejado miles de millones de pesos.

Se ha convertido en una figura de la cultura pop de la actualidad y ha tenido la oportunidad de hacer varias e importantes colaboraciones con otros artistas, por lo que muchos no recuerdan cómo fueron los inicios de la colombiana en la música.

Y es que Karol G, desde niña, se ha interesado por la música. Se trata de algo que sus más cercanos fans conocen, ya que nunca ha ocultado los videos de sus inicios, demostrando no sólo su pasión, sino también su talento por ese arte.

En esta oportunidad, en la tarde de este domingo 17 de agosto, Carolina, nombre de pila de Karol G, publicó un interesante video en su cuenta oficial de Instagram con más de 70 millones de seguidores.

¿Cuál es el video que Karol G les publicó a sus fans acerca de su pasado?

Se trata de un clip en el que, adolescente, se graba en su habitación haciendo un cover de la canción ‘Try sleeping whit a broken heart’ de Alicia Keys, cantante estadounidense con quien la Karol estrella musical ya tuvo la oportunidad de compartir y hasta cantar en un escenario.

Lo más llamativo del video de Karol no es lo joven que se ve y que su cabello se presenta oscuro y no de colores como nos tiene tanto acostumbrados; sino la gran voz con la que interpreta el tema y cómo estaba dispuesta a que creyeran en ella tanto como lo hacía ella misma.

¿Cómo se siente Karol G al ver videos de su pasado?

En la descripción del post, la paisa contó que se trataba de videos que grababa para YouTube con la esperanza de que algún día le ayudaran a despegar como cantante: un sueño que ya está cumpliendo y que ha trabajado incansablemente prácticamente toda su vida.

“Los subía a YouTube pensando que alguien podría verme e interesarse por mí… cuando no sabía hablar inglés y cantaba las letras como sonaban y algunas palabras hasta me las inventaba… veo este video y siento que han pasado como 7 vidas desde ese momento” escribió la famosa colombiana.

Karol, en su texto, también explicó la nostalgia que siente de ver al pasado y que le gusta hacerlo de vez en cuando, pues siente que le ayuda a ver su crecimiento y siente que no lo hace con regularidad por estar pendiente del futuro.

Importantes famosos colombianos que la siguen, como Greeicy, Josse Narváez, Carolina Sabino y Laura Tobón, han comentado la publicación de la antioqueña, mostrándose encantados tanto con su historia como con su dedicación y talento, los cuales la han llevado tan lejos.

