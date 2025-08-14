Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Esta es la razón por la que Miguel Bueno le tiene "miedo al amor"

El cantante Miguel Bueno regresa con ‘Miedo al amor’, una mezcla de reggae y urbano inspirada en sus propios miedos sentimentales.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Miguel Bueno habló con honestidad sobre su vida sentimental.
Miguel Bueno celebra su primera gira en España y su firma con Sony Music. Foto Canal RCN

El cantante urbano Miguel Bueno, recordado por su participación en La casa de los famosos en 2024 y hermano del reconocido artista Pipe Bueno, regresó a la escena musical con un lanzamiento que mezcla ritmos de reggae y sonidos urbanos.

¿Por qué Miguel Bueno decidió hablar de sus temores en su nueva canción?

Su más reciente sencillo, titulado Miedo al amor, es una colaboración con Elkno y, más allá de su melodía, encierra una reflexión sobre una sensación que muchos han experimentado, el temor de abrir el corazón nuevamente.

La inspiración para esta canción no proviene de un relato ajeno, sino de experiencias propias, pues el mismo Miguel admite que, en diferentes etapas de su vida, ha sentido esa resistencia emocional que surge después de una decepción o de un vínculo que no se desarrolló como esperaba.

¿Cómo nació la colaboración con Elkno en ‘Miedo al amor’?

Situaciones como no recibir el lugar que uno cree merecer o vivir relaciones, incluso informales, que dejan huellas emocionales, han alimentado el mensaje de este tema.

Para el joven de 24 años, esta composición es más que un desahogo personal, es una invitación a no cerrar la puerta al amor, sin importar cuántas veces haya dolido en el pasado.

Miguel Bueno presenta su más reciente sencillo, ‘Miedo al amor’.
El último sencillo de Miguel Bueno está inspirado en experiencias personales y en el temor a abrir el corazón nuevamente. (Foto Canal RCN)

Considera que, aunque las relaciones puedan dejar cicatrices, también existen personas que llegan para sanar, reconstruir y enseñar que es posible volver a confiar, de hecho en su visión, el amor es algo que vale la pena experimentar todas las veces que sea necesario a pesar de los posibles riesgos.

¿Cómo vive el amor Miguel Bueno en este momento de su vida?

Miguel reconoce que ese miedo no es algo permanente, sino una sensación que aparece y desaparece con el tiempo, y hay momentos en los que anhela la compañía y cercanía de una pareja, como otros en los que prefiere disfrutar de la tranquilidad de estar solo.

Actualmente, afirma encontrarse en un punto de equilibrio, abierto a que el amor llegue de forma espontánea, pero sin buscarlo activamente, más allá de lo sentimental, Miguel Bueno expresa que el miedo puede tener un papel constructivo, no solo en cuestiones del corazón, sino en cualquier ámbito de la vida.

Del miedo a la inspiración: así nació ‘Miedo al amor’, el nuevo tema con el que Miguel Bueno regresa a la escena musical.
Miguel Bueno y Elkno nos invitan a enfrentar el temor a amar con un sencillo cargado de ritmo, sinceridad y esperanza. /Canal RCN

Por ahora, su atención está centrada en su carrera artística y prefiere dejar que el tiempo y las circunstancias lo sorprendan, convencido de que las mejores conexiones surgen sin forzarlas.

Con Miedo al amor, Miguel no solo comparte una pieza musical, sino un pedazo de su historia y de sus reflexiones, entregando a su público una mezcla de ritmo, sinceridad y esperanza que invita a seguir creyendo en los nuevos comienzos.

