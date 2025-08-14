Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Aida Victoria Merlano impacta con su figura a solo 15 días de dar a luz

Aida Victoria Merlano dejó ver su figura tras 15 días de posparto y sus seguidores le piden el secreto: "Es imposible".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Aida Victoria Merlano tras 15 días de parto
Aida Victoria Merlano sorprende con su figura tras parto. (Foto Canal RCN)

La influenciadora Aida Victoria Merlano ha estado documentándoles a sus seguidores su proceso de posparto tras haber dado a luz al parecer el 29 de julio.

¿Cómo luce Aida Victoria Merlano tras 15 días de posparto?

Han pasado 15 días desde que la creadora de contenido anunció el nacimiento de su hijo Emi, fruto de su compromiso con el empresario Juan David Tejada.

Emi, eres mis ganas de ser mejor, los sentimientos más puros que han nacido de mi corazón y la magia hecha carne. Me desbloqueaste cosas que nunca había sentido

Desde ese momento la influenciadora ha estado compartiéndoles detalles a sus seguidores de su experiencia como mamá, la cual ha asegurado ha sido increíble, pero retadora.

Asimismo, la barranquillera ha presumido de su figura en ocasiones, una de ellas fue este 14 de agosto cuando cumplió 15 días de posparto y decidió mostrarles a sus seguidores su impresionante figura.

Aida Victoria Merlano mostró cómo luce tras una semana de haber dado a luz
Aida Victoria Merlano sorprende con su figura tras 15 días de posparto. (Fotos Canal RCN Y Freepik)

¿Cuál fue el video de Aida Victoria Merlano tras 15 días de posparto?

En el video Aida se mostró su abdomen más desinflamado y sus curvas, dejando sorprendidos a todos sus seguidores, quienes no podían creer que estuviera tan delgada.

Esto lo hizo frente al espejo luciendo una camiseta larga que dejó ver que ya empieza a tener el abdomen marcado en tiempo récord.

Como era de esperarse, este video de Aida Victoria ha provocado múltiples reacciones en redes en donde muchos de sus seguidores le han estado preguntando por el secreto para lucir así en tan poco tiempo.

¿Cuál es el secreto de Aida Victoria Merlano para recuperar su figura en tiempo récord?

Los seguidores de la creadora de contenido se han mostrado sorprendidos con el avance que ha tenido Aida Merlano en solo dos semanas de haber dado a luz.

Ante la ola de dudas y cuestionamientos, la influenciadora les reveló a sus seguidores parte de su secreto, contando que ha estado haciendo unos ejercicios especial, usando faja posparto y teniendo una buena alimentación.

Cabe resalrar que, los médicos recomiendan no obsesionarse con el peso tras el parto. Lo ideal es permitir que el cuerpo se recupere naturalmente durante las primeras semanas.

