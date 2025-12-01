Esta es la razón por la que Claudia Bahamón confesó que no conocía Colombia

Claudia Bahamón volvió a captar la atención de sus seguidores luego de que se viralizara un fragmento de una antigua entrevista en el pódcast Vos Podés, en el que reflexionó sobre su conexión con Colombia.

Pues contó que durante más de dos décadas vivió fuera del país y, pese a haber recorrido muchas locaciones de grabación y escenarios naturales durante su carrera, se dio cuenta de que en realidad conocía muy poco del territorio colombiano.

¿Por qué Claudia Bahamón decidió volver a recorrer su país?

Claudia comentó que a pesar de que “todo el país la conoce”, ella no había tenido la oportunidad de explorarlo realmente y explicó que incluso pasó dos años viviendo de manera activa en Colombia sin poder viajar dentro de él.

Por eso, cuando decidió volver a establecerse aquí, se propuso recorrerlo con una nueva mirada, la de una mujer que quiere reconectarse con sus raíces, su gente y los paisajes que la inspiran.

¿Qué significa para Claudia Bahamón viajar por Colombia?

Para Claudia, viajar dentro del país se ha convertido en una prioridad, confesó que ya no siente el mismo interés por los destinos internacionales, pues considera que Colombia tiene todo lo necesario para enamorar a cualquier viajero.

Claudia Bahamón recordó en una entrevista su deseo de conocer a fondo el territorio colombiano. Foto Canal RCN

Desde el Eje Cafetero hasta la Guajira, pasando por los ríos, montañas y costas, cada rincón tiene algo que mostrar.

¿Cómo promueve Claudia Bahamón la protección del medio ambiente?

La presentadora ha fortalecido su compromiso ambiental de la mano de diferentes organizaciones, entre ellas Conexión Océanos, con quienes participa activamente en jornadas de limpieza de mares, ríos y playas en distintas regiones del país.

Más allá de los viajes, Claudia Bahamón promueve la protección ambiental y la conciencia sobre el consumo responsable. Foto | Canal RCN.

Estas actividades no solo buscan eliminar desechos, sino también crear conciencia sobre la necesidad de reducir el consumo de plásticos y adoptar hábitos sostenibles.

Claudia Bahamón demuestra que viajar por Colombia no solo es un acto de disfrute, sino una oportunidad para reconectarse con la naturaleza y contribuir a su preservación.