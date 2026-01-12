Esta es la millonaria fortuna que dejó Yeison Jiménez tras su fallecimiento

Yeison Jiménez, quien falleció el pasado sábado 10 de enero en un trágico accidente aéreo en Boyacá, no solo dejó un enorme vacío en sus familiares y seres queridos, también un importante patrimonio que construyó a lo largo de sus años de carrera artística.

¿De cuánto es el patrimonio de Yeison Jiménez, el cantante que falleció en un trágico accidente aéreo?

Y es que, además de su exitosa trayectoria musical, el cantante también contaba con varios negocios que incluían compañías de espectáculos, criaderos de caballos, proyectos hoteleros, exportaciones y propiedades no solo en Colombia, sino también en Estados Unidos.

Así mismo, el artista adquirió una aeronave Piper Navajo bimotor PA31, de matrícula N325FA, con la que se movía para cumplir con su apretada agenda.

Otra de las principales fuentes de ingreso del cantante de música popular, era YJ Company SAS, una de las empresas con las que se dedicaba a la promoción de conciertos y producciones artísticas, además de actividades relacionadas con la compra y venta de finca raíz y vehículos.

¿Cuál es la fortuna que dejó Yeison Jiménez tras su fallecimiento?

Jiménez, también fue fundador de Criadero La Cumbre YJ SAS, que se dedicaba a la cría de caballos y tenía activos por 16.000 millones de pesos, mientras que YJ Company SAS reportaba activos por 8.242 millones de pesos.

Yeison Jiménez y la millonaria fortuna que dejó. Foto | Canal RCN.

La trayectoria empresarial de Jiménez comenzó con un negocio en Bogotá llamado ‘Bar y Billares Yeison Jiménez’, y con el tiempo amplió su actividad a otros sectores.

Cabe señalar, que el hombre oriundo de Manzanares, Caldas, también lanzó su propia línea de gorras, y no solo eso, también se dedicó a la comercialización de gafas, incluso, dio a conocer la apertura de un local en el que se vendían licores y café.

Esta es la fortuna que dejó Yeison Jiménez. Foto | Canal RCN.

La pronta partida de Yeison sigue causando conmoción entre familiares y amigos, quienes hoy lo despiden con profundo dolor, pues además de la pérdida de un ser humano que dejó huella en los corazones, se trata de una de las voces más importantes del género popular en Colombia.