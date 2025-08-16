Esposa de Rigoberto Urán se pronunció tras accidente del ciclista

Rigoberto Urán, reconocido ciclista colombiano, sufrió un accidente doméstico que lo llevó a ser intervenido de urgencia. Su esposa Michelle Durango reveló cómo avanza su salud y más detalles del incidente.

¿Cómo fue el accidente de Rigoberto Urán?

Hace pocos días Rigoberto Urán reveló por medio de sus redes sociales que había sufrido una fractura en la clavícula izquierda luego de caerse de su cama mientras se encontraba durmiendo.

Rigoberto Urán fue operado tras fracturarse en accidente en casa. (Foto Canal RCN).

En una radiografía publicada por él mismo se pudo apreciar que la lesión se realizó justo en el mismo lugar en el que se tenía una platina de una antigua lesión. Sin embargo, aunque la situación generó preocupación entre sus seguidores, el deportista lo tomó con humor.

"Vea pues cómo se levanta uno hoy: con un hueso roto, muchachos, ya teníamos bastante. Que hoy yo tenga esta clavícula reventada simplemente, porque me caí de la cama anoche, que vaya ahorita para cirugía, no, no, no", mencionó momentos antes de ingresar al hospital.

¿Cómo avanza la recuperación de Rigoberto Urán tras fractura en su cuerpo?

Michel Durango, en compañía de Rigo, relató con humor que no pensaba volver a hospitales por fracturas del ciclista, pues desde hace tiempo estaba retirado de la competencia. Sin embargo, un accidente en casa cambió la situación.

Accidente en su vivienda llevó a Rigoberto Urán a ser operado. (Foto Canal RCN).

“Yo pensé que como el mono mío había terminado carreras ya podía descansar de clínicas y accidentes impresionantes, y no. Tocó entrarlo a cirugía, ponerle placas y después hay que volver a sacárselas”, comentó.

Así mismo bromeó al mencionar que luego del accidente, Rigo comentó que en realidad no se había caído de la cama, sino que la fractura se la hizo al caer de la cicla de su pequeña hija Carlota.

“Ya dijo que se había caído de la bicicleta de Carlota, no de la cama como había dicho”

De esta manera, la reconocida pareja dejó entrever que, aunque hubo una fractura, el incidente no fue tan grave. Actualmente Rigo se encuentra tomando con calma su recuperación.