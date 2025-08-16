Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Esposa de Rigoberto Urán se pronunció tras accidente del ciclista

Rigoberto Urán sufrió un accidente doméstico que terminó en operación de urgencia: así avanza su salud.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Esposa de Rigoberto Urán rompe el silencio tras su accidente
Así reaccionó la esposa de Rigoberto Urán al accidente del ciclista. (Foto AFP: Luis Acosta).

Rigoberto Urán, reconocido ciclista colombiano, sufrió un accidente doméstico que lo llevó a ser intervenido de urgencia. Su esposa Michelle Durango reveló cómo avanza su salud y más detalles del incidente.

Artículos relacionados

¿Cómo fue el accidente de Rigoberto Urán?

Hace pocos días Rigoberto Urán reveló por medio de sus redes sociales que había sufrido una fractura en la clavícula izquierda luego de caerse de su cama mientras se encontraba durmiendo.

El ciclista Rigoberto Urán fue operado luego de un accidente
Rigoberto Urán fue operado tras fracturarse en accidente en casa. (Foto Canal RCN).

En una radiografía publicada por él mismo se pudo apreciar que la lesión se realizó justo en el mismo lugar en el que se tenía una platina de una antigua lesión. Sin embargo, aunque la situación generó preocupación entre sus seguidores, el deportista lo tomó con humor.

Artículos relacionados

"Vea pues cómo se levanta uno hoy: con un hueso roto, muchachos, ya teníamos bastante. Que hoy yo tenga esta clavícula reventada simplemente, porque me caí de la cama anoche, que vaya ahorita para cirugía, no, no, no", mencionó momentos antes de ingresar al hospital.

¿Cómo avanza la recuperación de Rigoberto Urán tras fractura en su cuerpo?

Michel Durango, en compañía de Rigo, relató con humor que no pensaba volver a hospitales por fracturas del ciclista, pues desde hace tiempo estaba retirado de la competencia. Sin embargo, un accidente en casa cambió la situación.

Un accidente doméstico llevó a Rigoberto Urán a ser operado
Accidente en su vivienda llevó a Rigoberto Urán a ser operado. (Foto Canal RCN).

“Yo pensé que como el mono mío había terminado carreras ya podía descansar de clínicas y accidentes impresionantes, y no. Tocó entrarlo a cirugía, ponerle placas y después hay que volver a sacárselas”, comentó.

Artículos relacionados

Así mismo bromeó al mencionar que luego del accidente, Rigo comentó que en realidad no se había caído de la cama, sino que la fractura se la hizo al caer de la cicla de su pequeña hija Carlota.

“Ya dijo que se había caído de la bicicleta de Carlota, no de la cama como había dicho”

De esta manera, la reconocida pareja dejó entrever que, aunque hubo una fractura, el incidente no fue tan grave. Actualmente Rigo se encuentra tomando con calma su recuperación.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Valentino, Mateo Varela, Norma Nivia y Karina García Karina García

Valentino defendió a Karina tras fuertes comentarios de Norma y Mateo

Valentino reaccionó sin filtró sobre las polémicas palabras de Norma Nivia y Mateo Varela que habría hecho en contra de Karina García.

Así fue el emotivo reencuentro de Christian Nodal con su hija Inti tras visita de Cazzu Christian Nodal

Christian Nodal triunfa en Colombia: ¿cómo logró librarse de una millonaria demanda?

Christian Nodal gana demanda en Colombia y queda libre de pagar 2,5 millones. Ahora busca cobrar conciertos ya realizados.

Mujeres de La casa de los famosos no confían en Yana Karpova La casa de los famosos

Yana Karpova muestra su cambio tras sus recientes intervenciones estéticas

Yana Karpova muestra su cambio tras recientes intervenciones estéticas y deja a sus seguidores impactados con su transformación.

Lo más superlike

Belinda Belinda

Belinda comparte cómo celebró su cumpleaños y da un guiño a una colaboración con Yatra

Belinda mostró cómo celebró sus 36 años y dejó un guiño a una posible colaboración con Sebastián Yatra.

¿Por qué Megadeth decidió retirarse de la música tras 40 años de historia? Talento internacional

Megadeth anunció su retiro absoluto de la música y los escenarios: habrá gira final

Pichingo en MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Pichingo se quitó el delantal negro en MasterChef Celebrity

En Malasia, un elefante pigmeo logró escapar del ataque de un cocodrilo gigante. ¡Un enfrentamiento inesperado! Curiosidades

¡Inesperado! Así fue el enfrentamiento entre un elefante y un cocodrilo en Malasia

Marcela Reyes Marcela Reyes

DJ Exotic reaparece y relata su milagrosa recuperación tras delicado estado de salud | VIDEO