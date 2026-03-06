Esposa de Luis Alfonso expuso mensajes comprometedores del cantante: ¿le fue infiel?

El cantante de música popular, Luis Alfonso, es admirado por no solo por su talento, sino por su personalidad carismática, genuina, noble y bondadosa, pero él también es un hombre lleno de gracia, lo que cautiva a sus fanáticas.

Se han conocido casos en los que los cantantes le son infieles a sus esposas, debido a su flujo de trabajo ya que no paran en la casa y de viaje en viaje conocen mujeres, sin embargo, Luisa Alfonso, al parecer es un caso especial.

De acuerdo con su esposa, Luisa Fernanda Pulgarín, la mujer sabe quién le escribe y qué es lo que escriben y por eso, expuso a algunas seguidoras del artista.

¿Qué dijo Luisa Fernanda Pulgarín al exponer a las mujeres que le escriben a Luis Alfonso?

Luisa Fernanda Pulgarín, esposa de Luis Alfonso, se sinceró en redes sociales y confesó que ella ve los mensajes que le escriben a su esposo y por eso frenó en seco a las fanáticas del artista.

Esposa de Luis Alfonso expone a mujeres que le envían fotos privadas al cantante. (Foto: Canal RCN)

Según con lo que dijo, algunas mujeres le envían fotos muy privadas a su esposo, o sea, revelando demás, y claramente ella no lo ve bien, justificando que no es por celos, sino porque cada quien debe darse su lugar y confiar en que les llegará una pareja tan buena como lo es Luis Alfonso.

Con esto, Luisa aconseja a estas mujeres que no hagan eso, porque no se ve bien y aún así, agradece a quienes quieren a su esposo, porque eso hace parte del trabajo, pero que su admiración no se convierta en deseo.

¿Por qué la esposa de Luis Alfonso lee los mensajes que le envían al cantante?

Iniciando su video, Luisa Pulgarín dijo que ella es quien le maneja las redes sociales a Luis Alfonso, pues ya había dicho que esa función hace parte de su trabajo en la empresa familiar.

Esposa de Luis Alfonso revela lo que le escriben las fanáticas al cantante. (Foto: Canal RCN)

Por eso mismo, está muy pendiente de lo que le escriben y de quiénes le escriben y eso la llevó a exponer su asombro de la cantidad de fotos privadas que le llegan a su esposo y con propiedad sugiere que las mujeres no deberían actuar así.

En otra ocasión, Pulgarín ya había revelado que no es celosa, pero su trabajo la lleva a estar pendientes de las cosas de Luis Alfonso y por eso permanece tanto tiempo con él.