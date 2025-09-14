Esposa de Juanes compartió sentido mensaje sobre el fallecimiento de su suegra

Luego de que Juanes se pronunciara de manera oficial sobre el fallecimiento de su madre, Alicia Vásquez, su esposa Karen Martínez compartió un sentido mensaje en honor a la mujer con el que logró conmover en redes sociales.

¿Cuál fue el mensaje que Karen Martínez compartió sobre su difunta suegra?

En una reciente publicación realizada por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Karen Martínez dedicó un emotivo mensaje sobre su difunta suegra, Alicia Vásquez.

Juanes rompió el silencio tras la partida de su madre: este fue su emotivo mensaje. (Foto AFP: Bridget Bennett).

La reconocida presentadora destacó grandes cualidades de la mujer que dio vida a quien hoy en día es su esposo, y con quien tiene una hermosa familia. Martínez destacó de Alicia su nobleza, fortaleza y sobre todo el amor que siempre brindó a sus hijos, y del que alcanzó a ser testigo.

“Te vamos a extrañar, Ali, pero sé que estás en un mejor lugar y ten la certeza que el amor que sembraste quedó en todos los corazones que tocaste, descansa en paz (…) Con esa sonrisa y esa energía tan bonita llena de amor nos quedamos. Vuela alto, que te mereces descansar al lado de todos los que te esperan allá en el cielo”.

Con este sentido mensaje, Karen Martínez dejó ver el profundo respeto y amor que sentía por su difunta suegra, recordándola como una mujer llena de luz.

¿Qué se sabe sobre el fallecimiento de Alicia Vásquez, madre de Juanes?

En una reciente publicación, Juanes reveló que su madre Alicia Vásquez había fallecido el pasado 8 de septiembre a la 1 a.m. a sus 95 años en Medellín. Sin embargo, la noticia de su fallecimiento se dio a conocer a la opinión pública el pasado miércoles 10 de septiembre, dos días después.

Fallece la madre de Juanes/AFP: Michael TRAN

Hasta el momento se desconocen las causas de su muerte de la mujer, ya que ni Juanes ni su familia han dado declaraciones al respecto. Por lo pronto, la familia del cantante se encuentra más unida que nunca para sobrellevar este difícil momento que hoy los enluta.