Esposa de Jhonny Rivera terminó pagando $45.000 por un huevo por una insólita razón

Jenny López, esposa del cantante Jhonny Rivera, compartió con sus seguidores una situación que llamó la atención al revelar que terminó pagando $45.000 por un huevo. La joven atista explicó cuál fue la insólita razón detrás del alto costo, generando todo tipo de reacciones entre los internautas.

Artículos relacionados Lionel Messi El conmovedor gesto de Lamine Yamal con Messi tras la derrota de Argentina: ¿qué hizo?

¿Jenny López $45.000 por un solo huevo?

Durante la tarde del pasado domingo 19 de julio Jenny López compartió con sus seguidores por medio de sus redes sociales el incómodo momento que vivió mientras desayunaba junto a Jhonny Rivera y otra persona, luego de descubrir un cobro que, según ella, no tenía sentido.

La insólita razón por la que la esposa de Jhonny Rivera pagó $45.000 por un huevo. (Foto Canal RCN).

Con un video compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, la cantante de música popular explicó que entre los tres habían pedido únicamente tres platos: unos huevos en cacerola, unos huevos revueltos y un calentado, además de bebidas.

Artículos relacionados Viral Nuevo sismo sacudió a Colombia recientemente: esta fue su magnitud

Sin embargo, al recibir la cuenta, notó que el valor total ascendía a $215.000, por lo que decidió revisar la factura.

“Cuando nos llegaron a cobrar 215 mil pesos, y a mí me pareció muy raro, entonces miramos la factura y había un plato de huevos al gusto adicional, o sea, 45.400 pesos adicional”.

Esposa de Jhonny Rivera mostró cómo un desayuno terminó con un huevo de $45.000 (Foto Canal RCN).

¿Por qué a Jenny López le cobraron un dineral por un solo huevo?

Fue entonces cuando encontró un cobro adicional de $45.400 correspondiente a un plato de "huevos al gusto". Al pedir una explicación, el establecimiento le indicó que ese valor correspondía al huevo extra que habían solicitado, ya que el sistema no permitía cobrarlo de manera individual y, por esa razón, debían registrarlo como un plato completo.

Artículos relacionados Sara Uribe Fredy Guarín compartió romántica foto junto a Andreina Fiallo tras nueva pareja de Sara Uribe

“Entonces yo le preguntaba al señor, pero no entiendo, solo se pidieron tres platos y me estás cobrando cuatro. Entonces me dice: no, como pidieron un huevo adicional, y no tengo cómo cobrarte un huevo adicional, me tocó comprarte un plato”.

La respuesta no convenció a Jenny López, quien aseguró que le parecía un cobro exagerado y expresó su sorpresa al afirmar que un solo huevo terminó costándole $45.400. Entre risas e indignación, comentó que "eso no vale ni el panal", dejando claro que consideró injustificada la forma en que fue facturado el pedido.