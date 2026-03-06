Esposa de Jhonny Rivera reveló importante pérdida tras su llegada a la luna de miel, ¿qué le pasó?

Jenny López, quien desde hace un par de días viene capturando la atención en redes sociales, recientemente hizo una sorpresiva revelación sobre una pérdida que sufrió tras su llegada a Europa, destino en el que se encuentra de gira y espera disfrutar de su luna de miel junto a Jhonny Rivera.

Artículos relacionados Norma Nivia ¿Norma Nivia está embarazada? La actriz confesó la verdad tras meses de rumores

¿Qué le pasó a Jenny López antes de su luna de miel con Jhonny Rivera?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la cantante acumula más 1 millón de seguidores, sorprendió al confirmar que tras pisar suelo europeo, se percató de una situación que la puso en aprietos.

Artículos relacionados Viral Murió famosa bebé tiktoker que luchaba contra grave enfermedad: así la despidió su madre en redes

"Oigan, yo no les he contado la que me pasó ayer, cómo les parece que llegamos acá a Madrid, llegamos, todos los equipo bien, las maletas de todos los muchachos bien y no llegó una maleta mía, una maleta donde traía toda la ropa del diario, o sea, de los días que voy a estar aquí entre semana y de la luna de miel", señaló.

Artículos relacionados Talento internacional Reconocido actor de televisión anunció que le queda poco tiempo de vida por medio de una carta

De acuerdo con la joven artista, en la maleta no había nada de valor, pues solo venía su ropa, sus zapatos, vestidos de playa, y aunque aseguró que es un "descuadre el berraco", espera que este tema pueda solucionarse en las próximas semanas.

Jenny López sufrió pérdida antes de su luna de miel. Foto | Canal RCN.

"Estoy con estos tenis y voy a estar con estos tenis en todas las fotos, mientras salgo por ahí a comprar un par de tenis", afirmó.

En medio de su relato, López confesó que aún confía en que exista la probabilidad de que una personas sin mala fe se haya confundido y la haya tomado sin querer.

Fue por eso que tomó la decisión de postear una fotografía de su maleta para lograr dar con el paradero de la persona que posiblemente tomó este objeto.

¿A dónde será la luna de miel de Jhonny Rivera y Jenny López?

De acuerdo con la pareja de cantantes, planean pasar su luna de miel en varios destinos del mencionado continente, a la par con la gira que tienen los dos en algunas ciudades de España.

Cabe recordar que, Jenny y Jhonny viajaron al otro lado del mundo luego de decir 'sí' frente al altar, en una ceremonia que se llevó a cabo el pasado 22 de febrero en el municipio de Arabia, Pereira.