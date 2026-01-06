Esposa de Gregorio Pernía lanzó contundente mensaje tras críticas por su aspecto físico, ¿qué dijo?
Erika Farfán se sinceró sobre las críticas que recibe por su físico y habló de su proceso tras dar a luz.
Erika Farfán, esposa del reconocido actor Gregorio Pernía, se cansó de las críticas que ha recibido en redes sociales por su aspecto físico luego de dar a luz a su último hijo.
¿Qué dijo Erika Farfán sobre las críticas que recibe por su aspecto físico?
Como es conocido, la pareja le dio la bienvenida a un bebé en noviembre del año pasado. Aunque ya tenían dos hijos que actualmente son adolescentes, la llegada de un nuevo integrante a la familia sorprendió a muchos de sus seguidores.
Desde su nacimiento, el pequeño ha llamado la atención de los usuarios en redes sociales, quienes elogian la belleza del pequeño por los ojos azules que tiene.
Sin embargo, Erika Farfán también ha sido blanco de comentarios relacionados con su aspecto físico después del embarazo y durante el proceso de lactancia.
Cansada de los comentarios negativos, Erika decidió pronunciarse directamente sobre la situación y compartir con sus seguidores parte del proceso que ha vivido durante estos meses.
A través de sus redes sociales compartió una imagen en el que compartió que en esta ocasión su recuperación ha sido diferente a la de sus embarazos anteriores y que el proceso ha resultado más lento de lo que esperaba.
Además, dejó claro que su bienestar no depende de la opinión de otras personas ni de los comentarios que recibe constantemente.
“No depende de un filtro, de una talla ni de la opinión de personas que no conocen”, expresó la esposa del actor.
¿Cómo ha sido el proceso que vive Erika Farfán tras convertirse nuevamente en mamá?
Eika Farfán también habló sobre las palabras que ha recibido en redes sociales y aseguró que muchas de ellas provienen de otras mujeres.
“He recibido muchos comentarios en redes sociales y sí, la mayoría vienen de mujeres. ‘Gorda’, ‘vieja’, ‘fea’… palabras que algunas personas escriben con tanta facilidad sin pensar en lo que hay detrás de un cuerpo, de una mujer, de una mamá y de una mamá de 42 años”.
En la publicación también habló sobre la lactancia exclusiva y los cambios físicos y emocionales que ha experimentado.
“Pero también ha sido uno de los momentos más hermosos de mi vida. El cuerpo cambia, las hormonas cambian, las emociones cambian… y aun así aquí estoy, feliz, agradecida y priorizando lo más importante: mi bebé”, escribió.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike