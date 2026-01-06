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Nataly Umaña reapareció en sus redes luego de hablar sobre Alejandro Estrada, ¿qué dijo?

Nataly Umaña compartió un nuevo video en sus redes tras haber hablado de Alejandro Estrada junto a curioso mensaje.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Nataly Umaña reapareció en sus redes luego de hablar sobre Aleajandro Estrada, ¿qué dijo?
¿Cuál fue el nuevo mensaje que dejó Nataly Umaña en sus redes? | Foto: Canal RCN

En los últimos días, el nombre de Nataly Umaña se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales no solo por ser expareja de Alejandro Estrada, sino que también, por pronunciarse al respecto mediante sus redes al ver que él ganó la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Cabe destacar que Alejandro Estrada acaparó la atención mediática en las distintas plataformas digitales por todos los detalles que vivió a lo largo del reality, en especial, por ganarse todo el cariño del público al demostrar su carisma y sus estrategias.

Por su parte, Nataly Umaña reapareció recientemente en sus redes sociales, generando una gran variedad de opiniones por parte de los internautas, luego de pronunciarse ante el triunfo de Alejandro.

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¿Con qué mensaje reapareció recientemente Nataly Umaña en sus redes sociales?

Es clave mencionar que Nataly Umaña no solo se ha destacado por ser una reconocida actriz colombiana, sino que también, por ser una reconocida creadora de contenido digital al mantener informados a sus seguidores acerca de lo que ha hecho en su vida cotidiana.

Nataly Umaña reapareció en sus redes luego de hablar sobre Aleajandro Estrada, ¿qué dijo?
Con este video reapareció Nataly Umaña en sus redes. | Foto: Canal RCN

Así también, Nataly ha generado una gran variedad de opiniones en las distintas plataformas digitales al compartir su reacción ante el premio que obtuvo Alejandro Estrado tras ganar la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

De este modo, muchos internautas se han mantenido bajo la expectativa acerca de lo que ha hecho Nataly Umaña. Por ello, la creadora de contenido reapareció en sus redes, sin pronunciarse sobre Alejandro, expresó las siguientes palabras:

“Hola, feliz inicio de semana. Ya entrené y mejor saber que ya cumplí. Labor cumplida. No sé por qué, pero hace poco me quedé sin voz por una gripa y, aunque casi no me da, quiero decirles que tengan un mes maravilloso, además, es inicio de mes”, agregó Nataly Umaña en la descripción de la publicación.

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¿Cuál fue la última pronunciación que hizo Nataly Umaña sobre Alejandro Estrada?

Nataly Umaña reapareció en sus redes luego de hablar sobre Aleajandro Estrada, ¿qué dijo?
Así se convirtió Alejandro Estrada en el ganador de La casa de los famosos Colombia 2026. | Foto: Canal RCN

Recordemos que Nataly Umaña acaparó la atención mediática por parte de las distintas redes sociales no solo por reaccionar al triunfo de Alejandro Estrada, sino que también, por compartir un video acerca de lo que ocurrió entre ambos en el pasado, en especial, por todo lo que vivieron hace varios años al ser expareja, pues, expresó las siguientes palabras:

“¿Quién mejor que conocer lo que nosotros vivimos en doce años? Las historias completas no caben solo en un titular, por eso valoro que después de todo lo vivido, podamos hablar el uno del otro desde el respeto, agradecimiento y desde la paz. Una historia no tiene que quedarse atrapada en el dolor para siempre”, expresó Nataly Umaña.

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