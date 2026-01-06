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Yuli Ruiz respondió a quienes le dicen que quiere el dinero de Alejandro Estrada

Yuli Ruiz reaccionó a quien le dijo que quiere el dinero que Alejandro Estrada se ganó en La casa de los famosos Colombia.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Yuli Ruiz y Alejandro Estrada
Yuli Ruiz habló del premio de Alejandro Estrada/Canal RCN

La modelo Yuli Ruiz respondió a una seguidora que la criticó y le aseguró que ella quiere el dinero que el actor Alejandro Estrada se ganó en La casa de los famosos Colombia.

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¿Yuli Ruiz está detrás del dinero de Alejandro Estrada?

La paisa realizó una transmisión en vivo en una de sus redes sociales, donde suma miles de seguidores, en donde despejó algunas inquietudes de sus fanáticos sobre su vida personal y profesional.

yuli ruiz habla de alejandro estrada

En medio de su conversación con sus fanáticos, una seguidora la cuestionó sobre su cambio hacia el actor Alejandro Estrada tras reingresar en los últimos de la competencia a La casa de los famosos Colombia, cuyo reality se ganó el cucuteño.

Allí la usuaria le resaltó que ella tenía 400 millones de razones para estar con él haciendo referencia a los 400 millones de pesos que se ganó en el juego.

"Si usted supiera que a mí el dinero no me hace falta en estos momentos en lo absoluto y menos de otra persona. La que le quería hacer el paseo millonario a él eran sus dos amigos, ¿yo?, yo no, a mí no me interesa la plata de un hombre, en serio que no me interesa", dijo.

Cabe destacar que, la paisa podría haber hecho alusión a los amigos del actor en el juego, Tebi Bernal y Alexa Torrex, con quienes en su momento negoció que repartiría el premio con ellos, pero recientemente destacó que no repartirá el premio y se quedará con todo luego de haberlo hablado con su equipo de trabajo.

yuli ruiz de romance con alejandro estrada

Yuli Ruiz destacó que ella tiene todo para valerse por sí misma y que no necesita el dinero o el reconcoimiento de otros.

"Soy una mujer muy inteligente, empresaria, independiente y tengo mis cosas personales. Yo no vivo de las redes sociales, mi entrada principal es mi empresa, las redes sociales sí me dan plata, pero no tengo necesidad", agregó.

Por ahora, se desconoce si los famosos tendrán algo afuera luego de haberse involucrado sentimentalmente en La casa de los famosos Colombia, pero cuya relación no terminó de la mejor manera.

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