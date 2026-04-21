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Equipo de Mariana Zapata responde tras ser tildada de "hipócrita" por Sofía Jaramillo: ¿qué dijo?

En las últimas horas, el equipo de trabajo de Mariana Zapata rompió el silencio para salir en defensa de la actual participante.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Sofía Jaramillo y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia.
Esto dijo el equipo de Mariana Zapata tras las palabras de Sofía Jaramillo. Foto | Canal RCN.

En la noche del pasado lunes 20 de abril, La casa de los famosos Colombia recibió una de las visitas más polémicas en lo que va de la temporada, pues en esta oportunidad, Sofía Jaramillo, dejó 'Congelados' a los participantes con su presencia durante la gala en vivo.

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¿Qué le dijo Sofía Jaramillo a Mariana Zapata durante su visita a La casa de los famosos Colombia?

Sin duda, uno de los momentos más tensos de la visita de la exparticipante, fue cuando se acercó a Mariana Zapata para decirle que la consideraba una mala amiga y una persona hipócrita, declaraciones que llevaron a que la joven se quebrara junto a Juanda Caribe y se mostrara afectada por las palabras de su excompañera.

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Frente a las controversiales afirmaciones de Jaramillo en contra de Zapata, el equipo de la actual participante se pronunció en las últimas horas para rechazar lo dicho por la caleña y para demostrar que sus palabras no son ciertas, y, contrario a todo, ella es una mujer leal y buena amiga.

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"No, Sofía… Mariana no es una mala amiga porque alguien lo diga ni por opiniones ajenas. Quienes la conocen de verdad saben el tipo de persona que es: leal, genuina y con un corazón enorme. Y lejos de dudar, hoy están más firmes que nunca a su lado", señala la reciente publicación de la cuenta oficial de Mariana.

¿Qué dijo el equipo de Mariana Zapata tras ser tildada de mala amiga por Sofía Jaramillo?

Así mismo, la publicación destaca que, desde afuera es muy fácil lanzar juicios, es por eso mismo que vale la pena mirar un poco más allá para poder entender desde lo real.

Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia.
Así respondió el equipo de Mariana Zapata tras congelado de Sofía Jaramillo. Foto | Canal RCN.

"Milu, Sofi e Isma no hablan por lo que ven desde afuera, hablan desde lo que han vivido… y desde ahí solo hay gratitud por una amistad sincera, de esas que no se rompen con opiniones", agregaron.

Sofía Jaramillo en La casa de los famosos Colombia.
Equipo de Mariana Zapara se pronunció tras ser llamada mala amiga por Sofía Jaramillo. Foto | Canal RCN.

En el post que rápidamente capturó la atención de los internautas, su equipo reiteró su apoyo y le hizo saber que, desde afuera, siguen respaldándola con cariño, lealtad pero sobre todo con la certeza de saber quién es ella.

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