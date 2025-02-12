Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Entre lágrimas, Ana Lucía Domínguez celebró su cumpleaños

La actriz Ana Lucía Domínguez festejó un año más de vida y no pudo ocultar el llanto.

Gisseth Beltrán García
Ana Lucía Domínguez
Ana Lucía Domínguez celebró su cumpleaños/AFP: Gustavo Caballero

La actriz Ana Lucía Domínguez celebró su cumpleaños y se mostró muy conmovida tras cumplir un año más de vida.

¿Cómo celebró Ana Lucía Domínguez su cumpleaños?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de tres millones de seguidores, compartió un video en el que se mostró desde una casa en compañía de su esposo, el actor Jorge Cárdenas y varios allegados.

Ana lucia dominguez en su cumpleaños

En la grabación se ve a la actriz posando detrás de un pastel escuchando la canción "Querida Yo" de los artistas Camilo y Yami Safdie, la cual la conmovió y por la que no pudo evitar llorar agregando "uff qué canción".

Posteriormente decidieron ponerle otra canción en alusión a lo cumpleaños y dejar el momento emotivo atrás.

¿Qué dijo Ana Lucía Domínguez tras su cumpleaños?

La actriz se mostró muy conmovida, agradecida y feliz por una nueva vuelta al sol y con el humor que la caracteriza pidió a quienes la siguen que no dudaran en felicitarla.

"Cumpliendo años. Me hace el favor y me felicita", escribió en la descripción de la publicación.

Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde la llenaron de halagos, felicitaciones y buenos en este fecha tan especial.

Además, destacaron su belleza y lo bien que se ve siempre, indicando que es como el vino, pues entre más años está mejor.

Varios famosos también reaccionaron, entre ellos la actriz Yuri Vargas, quien le comentó: "Mi amor lindo feliz cumpleaños mi guapura, disfrútalo".

Por ahora, la actriz sigue disfrutando de su cumpleaños, de la compañía de sus seres queridos y de su maternidad con su pequeña hija Luciana, quien tiene un año de vida y quien derrite de ternura a miles de internautas cada vez que la muestran.

Ana lucia dominguez celebra su cumpleaños

Asimismo, sigue entreteniendo a sus fanáticos con sus publicaciones sobre su estilo de vida, su matrimonio y su vida saludable, como algunos tips de belleza, de sana alimentación y entrenamientos, con los que ha logrado tener su figura, que envidian tanto sus seguidoras y por la que cuestionan constantemente para verse como ella.

