Emma Heming, esposa de Bruce Willis, respondió a las críticas que recibió tras revelar que ya no viven juntos

La esposa de Bruce Willis explicó por qué el actor vive en una casa de cuidados, respondiendo a las críticas que recibió en redes.

Emma Heming, esposa de Bruce Willis, respondió a críticas
Emma Heming explicó por qué el actor vive en una casa de cuidados. / (Foto de AFP)

Bruce Willis enfrenta una nueva etapa en su vida tras el avance de su enfermedad. Su esposa, Emma Heming Willis, explicó que el actor ahora reside en una casa de cuidados especiales con personal médico, y detalló las razones detrás de esta decisión familiar.

¿Por qué la familia de Bruce Willis tomó esta decisión?

Bruce Willis, diagnosticado en 2022 con afasia y en 2023 con demencia frontotemporal, enfrenta un cuadro que ha transformado por completo la rutina de su hogar. Según explicó Emma Heming en una entrevista para ABC, la familia decidió trasladar al actor a una casa de cuidados especiales con equipo médico de tiempo completo.

Trasladan a Bruce Willis a una casa de cuidados especiales
La esposa de Bruce Willis afirma que tomó “una de las decisiones más difíciles” / (Foto de AFP)

La esposa del protagonista artista afirmó que fue “una de las decisiones más difíciles”, pero que, ante todo, priorizaron el bienestar de sus hijas, Mabel y Evelyn. La residencia, de un solo piso, fue diseñada para garantizar la seguridad y movilidad del actor, quien, pese a sus problemas neurológicos, mantiene una buena condición física.

¿Cómo respondió Emma Heming a las críticas?

Tras compartir la decisión públicamente, Heming recibió comentarios divididos. Algunos internautas apoyaron su honestidad, mientras que otros cuestionaron la separación física del actor de su hogar. Ante ello, Emma defendió la postura familiar:

“Las personas con opinión son rápidas para juzgar al cuidador. Eso es contra lo que los cuidadores luchan: el juicio de los demás”, afirmó.

¿Cómo respondió Emma Heming a las críticas?
Emma Heming defendió la postura familiar / (Foto de AFP)

La activista en temas de salud mental agregó que "solo quienes enfrentan la experiencia de cuidar a un familiar comprenden las dinámicas reales". También señaló que el ruido empeoraba la condición de Bruce, lo que llevó a limitar reuniones en casa y evitar que sus hijas quedaran aisladas socialmente.

¿Qué mensaje busca transmitir Emma Heming?

Más allá de su situación personal, Heming destacó que ha querido visibilizar los retos de los cuidadores de personas con enfermedades degenerativas. A través de sus redes sociales, afirma que compartir abiertamente estas experiencias no solo genera opiniones, sino también conexión y validación entre familias en circunstancias similares.

Respecto a ello, anunció la publicación de su libro 'The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope and Yourself on the Caregiving Path', que llegará el 9 de septiembre. En él relata cómo ha encontrado fortaleza y esperanza mientras acompaña a Bruce Willis en esta etapa.

Con estas declaraciones y proyectos, Emma Heming subraya la importancia de reconocer el trabajo de los cuidadores y de apoyar a quienes atraviesan la compleja tarea de cuidar a un ser querido con demencia.

