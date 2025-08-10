Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Emiro Navarro se defendió de las acusaciones de Yina Calderón: “ahí sí lloras”

Emiro Navarro no se quedó callado y una vez más se defendió de Yina Calderón, pero esta vez le pidió respeto por su físico.

Paula Orjuela Quevedo
Emiro Navarro se defendió de Yina Calderón
Emiro Navarro no se quedó callado y una vez más se defendió de Yina Calderón. (Foto: Canal RCN)

Yina Calderón está causando revuelo en redes sociales durante esta primera semana de octubre, pues ha usado su programa “Escándalo TV” para hablar de sus excompañeros de La casa de los famosos Colombia y de otras celebridades.

¿Qué ha dicho Yina Calderón sobre sus excompañeros de La casa de los famosos Colombia?

En su programa de chismes “Escándalo TV”, Yina Calderón se ha despachado en contra de más de uno, pues mencionó que Melissa Gate y Emiro Navarro ya no son amigos, además, según su opinión, el creador de contenido sería “un conveniente”.

Cuando mencionó este tema en su programa, Calderón dijo que habría obtenido dicha información de fuentes confiables y asumió que Melissa ya no habría querido ser amiga de Emiro, porque él le envió regalos a Karina García en un TikTok Live.

Emiro Navarro se defendió de las acusaciones de Yina Calderón.
Emiro Navarro no guarda silencio y se vuelve a defender de Yina Calderón. (Foto: Canal RCN)

¿Qué dijo Emiro Navarro y Melissa Gate ante las acusaciones de Yina Calderón?

Cada uno por su lado, tanto Emiro Navarro como Melissa Gate, hablaron en sus cuentas de TikTok a través de un Live y revelaron que ellos están muy bien y siguen siendo amigos, desmintiendo así que lo dicho por Yina Calderón era totalmente mentira.

Por su lado, Emiro Navarro se vio muy molesto y le pidió a Yina Calderón que no mencionara su nombre, porque él no se metía con ella, además, reveló que la empresaria al parecer lo ha llamado pasada de copas para contarle cosas que “él no le ha preguntado, ni le importa”.

Así mismo, el creador de contenido le pidió a Yina que le preguntará a él mismo si eso era verdad para corroborar la información y no salir a decir mentiras e inventar situaciones que no son ciertas y para finalizar, Emiro arremetió en contra de los equipos con los que Calderón hace su programa.

Emiro Navarro no dudó en volverse a defender de Yina Calderón
Emiro Navarro no se quedó callado y una vez más se defendió de Yina Calderón. (Foto: Canal RCN)

Mientras tanto, Melissa Gate no dudó en confirmar que ella y Emiro siguen siendo muy amigos, además expresó que lo quiere mucho, pues él ha sido una buena persona con ella y la ha ayudado cuando ha sido necesario.

¿Qué dijo Yina Calderón y cómo se defendió Emiro Navarro ante nuevas acusaciones de la empresaria?

Una vez más, Yina Calderón usó su programa para arremeter en cintra de Emiro Navarro, pero esta vez, ella le dijo cosas despectivas sobre su físico y, además, reveló información muy privada del influencer.

Como respuesta, Emiro Navarro, otra vez en un TikTok Live le respondió a su excompañera de La casa de los famosos Colombia y le pidió que no se metiera con su físico, así como ella “lloraba” cuando hablaban de la forma de su cuerpo, entonces no tenía sentido que sí se creyera con el derecho de hablar del cuerpo de él.

“Ahí sí lloras”, expresó el creador, al decir de forma sarcástica que Yina Calderón no es coherente con lo que dice.

