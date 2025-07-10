Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Emiro Navarro rompió el silencio sobre el fin de su amistad con Melissa: “pregúntenme a mí”

Emiro Navarro se vio alterado al aclarar la verdad sobre su amistad con Melissa Gate y se despechó en contra de Yina Calderón.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Emiro Navarro rompió el silencio sobre su amistad con Melissa Gate.
Emiro Navarro rompió el silencio sobre las especulaciones del fin de su amistad con Melissa Gate. (Foto: Canal RCN)

Emiro Navarro se ha visto molesto en sus redes sociales luego de que su excompañera de La casa de los famosos Colombia, Yina Calderón, especulara sobre su amistad con Melissa Gate y afirmara que ellos ya no tienen comunicación.

Artículos relacionados

¿Qué reveló Yina Calderón sobre Melissa Gate y Emiro Navarro?

En la última emisión de ‘Escandalo TV’, programa de Yina Calderón, la polémica mujer reveló que, según sus fuentes confiables, Melissa Gate y Emiro Navarro habrían cortado todo tipo de comunicación.

Emiro Navarro habló de su amistad con Melissa Gate
Emiro Navarro habló del fin de su amistad con Melissa Gate. (Foto: Canal RCN)

Así mismo, Calderón se atrevió a decir que, la razón del fin de esa amistad pudo ser porque Emiro le envió regalos a Karina García en un Live de TikTok y por eso, Melissa Gate habría lanzado indirectas en sus redes sociales.

Artículos relacionados

¿Qué le respondió Emiro Navarro a Yina Calderón?

El creador de contenido no se quedó callado y de manera contundente le pidió a Yina Calderón que lo sacara de su boca, justificando que él no se mete con ella y tampoco le interesa nombrarla.

Por otro lado, Emiro Navarro le hizo otra petición a la empresaria, sugiriéndole que, si ella quería saber la verdad, debió llamarlo a él, así “como ella lo llama en medio de copas para decirle cosas que a él no le interesan”.

Artículos relacionados

“Llámame y yo te digo si es así o no es así. Yo con gusto te lo aclaro para que informes bien las cosa en tu programa”: dijo Emiro.

¿Emiro Navarro desmintió los rumores sobre el fin de su amistad con Melissa Gate?

En el mismo Live de TikTok, pero esta vez con su amiga Karola, Emiro Navarro se volvió a ver molesto cuando confesó:

“Ahí estoy hablando yo con Melissa lo más de bien, mi amor, tranquilo. Estamos muy bien para tu información. Una amistad real no se va a acabar”.

Emiro Navarro habló de su amistad con Melissa Gate
Emiro Navarro aclaró si su amistad con Melissa Gate llegó a su fin. (Foto: Canal RCN)

Con estas palabras, el creador de contenido les puso fin a los rumores emitidos por Yina Calderón y, además, dejó claro que le pueden preguntar a él toda la información necesaria para que se contara la verdad sobre dicho tema.

Para finalizar, Karola intervino y le mandó una pulla muy directa a Yina Calderón, diciendo que ella y Melissa Gate “serán buenas amigas”.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Cris Valencia ya no se esconde: mostró por fin a su nueva novia en redes Talento nacional

Cris Valencia ya no se esconde: así presentó a su nueva novia en redes

Cris Valencia sorprendió a todos al dejar ver por primera vez a la mujer que se ganó su corazón, y no dudó en presumirla en redes.

Aida Victoria Merlano le contestó a seguidor que la llamó destruida Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano le contestó a seguidor que le dijo destruida: “me quieren acabar”

Aida Victoria Merlano no dudó en contestarle a un seguidor que le dijo “destruida”, luego de reaparecer en redes sociales.

Así le habría respondido La Segura a Yina Calderón tras polémicos comentarios. La Segura

La Segura le habría enviado indirecta a Yina Calderón tras reciente polémica: ¿qué dijo?

Tras los controversiales comentarios de Yina Calderón, La Segura le habría respondido con audio viral en redes sociales.

Lo más superlike

Ángela Aguilar presume su primer regalo de cumpleaños previo a cumplir 22 Ángela Aguilar

Detalle sorpresa en avión desata rumores sobre Christian Nodal y Ángela Aguilar: “Empezamos”

La cantante mexicana inició sus festejos de cumpleaños con un detalle sorpresa durante un vuelo privado.

Falcao responde si entraría a MasterChef Celebrity. Falcao

Falcao revela si se le mediría o no a entrar a MasterChef Celebrity y sorprende con su respuesta

Louis Tomlinson rompió el silencio tras varios meses de la muerte de Liam Payne. Talento internacional

Louis Tomlinson de One Direction rompió el silencio tras muerte de Liam Payne: “Me llené de dolor”

Andrea Valdiri en entrenamiento Andrea Valdiri

Andrea Valdiri mostró su último entrenamiento en Barranquilla: ¿es bueno ejercitarse en la playa?

Falleció reconocida escritora, dejando un gran legado en el periodismo. Talento internacional

Luto: falleció reconocida escritora que dejó una huella imborrable en la literatura