Emiro Navarro rompió el silencio sobre el fin de su amistad con Melissa: “pregúntenme a mí”

Emiro Navarro se ha visto molesto en sus redes sociales luego de que su excompañera de La casa de los famosos Colombia, Yina Calderón, especulara sobre su amistad con Melissa Gate y afirmara que ellos ya no tienen comunicación.

¿Qué reveló Yina Calderón sobre Melissa Gate y Emiro Navarro?

En la última emisión de ‘Escandalo TV’, programa de Yina Calderón, la polémica mujer reveló que, según sus fuentes confiables, Melissa Gate y Emiro Navarro habrían cortado todo tipo de comunicación.

Emiro Navarro habló del fin de su amistad con Melissa Gate. (Foto: Canal RCN)

Así mismo, Calderón se atrevió a decir que, la razón del fin de esa amistad pudo ser porque Emiro le envió regalos a Karina García en un Live de TikTok y por eso, Melissa Gate habría lanzado indirectas en sus redes sociales.

¿Qué le respondió Emiro Navarro a Yina Calderón?

El creador de contenido no se quedó callado y de manera contundente le pidió a Yina Calderón que lo sacara de su boca, justificando que él no se mete con ella y tampoco le interesa nombrarla.

Por otro lado, Emiro Navarro le hizo otra petición a la empresaria, sugiriéndole que, si ella quería saber la verdad, debió llamarlo a él, así “como ella lo llama en medio de copas para decirle cosas que a él no le interesan”.

“Llámame y yo te digo si es así o no es así. Yo con gusto te lo aclaro para que informes bien las cosa en tu programa”: dijo Emiro.

¿Emiro Navarro desmintió los rumores sobre el fin de su amistad con Melissa Gate?

En el mismo Live de TikTok, pero esta vez con su amiga Karola, Emiro Navarro se volvió a ver molesto cuando confesó:

“Ahí estoy hablando yo con Melissa lo más de bien, mi amor, tranquilo. Estamos muy bien para tu información. Una amistad real no se va a acabar”.

Emiro Navarro aclaró si su amistad con Melissa Gate llegó a su fin. (Foto: Canal RCN)

Con estas palabras, el creador de contenido les puso fin a los rumores emitidos por Yina Calderón y, además, dejó claro que le pueden preguntar a él toda la información necesaria para que se contara la verdad sobre dicho tema.

Para finalizar, Karola intervino y le mandó una pulla muy directa a Yina Calderón, diciendo que ella y Melissa Gate “serán buenas amigas”.