Emiro Navarro ratificó con emotivo video su apoyo a Melissa Gate en La casa de Alofoke

Emiro Navarro demostró el orgullo que siente por Melissa Gate al estar en el reality internacional.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Melissa Gate, Emiro Navarro
Emiro Navarro ratificó con emotivo video su apoyo a Melissa Gate en La casa de Alofoke | Foto del Canal RCN.

Melissa Gate llegó a República Dominicana para ingresar al reality llamado La casa de Alofoke. Se trató de una entrada controversial porque tiene diferencias con Mariana Zapata, quien también está en el mismo lugar y es su examiga.

¿Cómo ingresó Melissa Gate a La casa de Alofoke?

Melissa Gate se mostró imponente, así que desde que pisó el formato de convivencia generó rivalidades. Por ejemplo, algunos ya la tenían "estudiada" y le dieron a entender que no iban a aceptar algunas actitudes, como en La casa de los famosos Colombia 2025.

Melissa Gate
Melissa Gate ya generó polémica en República Dominicana | Foto del Canal RCN.

Tan solo bastó con que la influencer paisa llegara al reality para que la mencionaran en redes sociales. Como no todo es negativo, uno de los apoyos que quedaron plasmados en las plataformas digitales fue por parte de Emiro Navarro, quien dejó claro sus sentimientos por Gate.

¿Cómo Emiro Navarro manifestó su apoyo a Melissa Gate en La casa de Alofoke?

En Instagram, Emiro Navarro reaccionó a la entrada de Melissa Gate a La casa de Alofoke. Lo primero que compartió el influenciador costeño fue el video que da muestra del ingreso de su amiga cuando saludó a la cámara y se dirigió a abrir la puerta del formato 24/7. El cómico joven consignó un emoji de corazón de color negro y una llama de fuego.

Luego de esto, los recuerdos invadieron a Navarro debido a que compartió un clip con diversas recopilaciones de los momentos que vivió junto a Melissa Gate meses atrás, en La casa de los famosos Colombia. En dicha recopilación, Emiro le expresó a Melissa que siempre va a estar con ella, entre otras palabras.

"Nena, yo voy a estar contigo siempre. No importa lo que pase, te lo prometo", se escucha.

En conclusión, quedó demostrado que la amistad entre Emiro Navarro y Melissa Gate sigue fortaleciéndose y al influencer de la costa le alegra los triunfos de la antioqueña, en este caso internacionalizándose en República Dominicana.

Melissa Gate, Emiro Navarro
Emiro Navarro apoyó a Melissa Gate en La casa de Alofoke | Foto del Canal RCN.

Melissa Gate, al igual que Yina Calderón y Karina García, tuvieron más visibilidad tras su paso por el Canal RCN en La casa de los famosos Colombia, algo que han sabido aprovechar buscando oportunidades fuera del país.

