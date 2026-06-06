Emiro Navarro habría sido víctima de la inseguridad en Cartagena: un influencer relató lo ocurrido

Emiro Navarro llegó a Cartagena y ha aprovechado su estadía en la ‘heroica’ para compartir junto a Valentina Ferrer, pareja de J Balvin. En redes sociales, el influenciador y la modelo argentina se han mostrado felices por las calles de la Ciudad Amurallada.

¿Intentaron robar a Emiro Navarro en Cartagena?

Sin embargo, la felicidad se habría visto interrumpida por un episodio de inseguridad que habría vivido el exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

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Un video que circula en redes sociales da cuenta del momento en que habrían intentado despojar de un objeto muy valioso al creador de contenido costeño.

El hecho fue denunciado por un influenciador cartagenero conocido como Aldana Show, quien relató lo sucedido en un video que compartió en su cuenta de Instagram.

Emiro Navarro fue rodeado por varias personas que lo reconocieron mientras recorría la Ciudad Amurallada. Foto: RCN

Yo estaba con mis amigos y salimos de una discoteca del centro de la ciudad; teníamos que dirigirnos hacia la Torre del Reloj para coger nuestro servicio de Uber cuando todo se desató”, expresó el influencer. "Yo iba con una persona que públicamente es muy conocida en redes sociales, a lo cual mucha gente empezó a gritar su nombre, pero muy fuerte para llamar la atención y ahí se formó la aglomeración de personas

Justo en ese instante, Aldana tuvo un mal presentimiento y le habría dicho a Emiro: “agárrate duro el cuello porque te van a atracar”. El influencer no terminó de decirle eso a Navarro cuando una persona le agarró con fuerza uno de sus brazos para, aparentemente, quitarle una lujosa pulsera que portaba el exparticipante de La casa, como se evidencia en el mismo video publicado por Aldana Show.



Aldana interviene y trata de dispersar a Emiro de la aglomeración, pero un hombre aprovechó el momento y le quitó la cadena que llevaba consigo el influenciador que narró el hecho de inseguridad.

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Aldana Show expresó su gran decepción por el hecho y denunció la inseguridad que, afirmó, se ha incrementado en el centro histórico de Cartagena.

¿Emiro Navarro se pronunció tras haber sido víctima de la inseguridad en Cartagena?

Emiro Navarro no ha hecho una mención al respecto en sus redes sociales, al igual que Valentina Ferrer. En el caso de la argentina, compartió una nueva foto al lado del influenciador y evidenció su felicidad por estar al lado de él.

Al parecer, Emiro buscaría dejar atrás ese trago amargo y seguir enfocado en disfrutar su paso por la ciudad, una de las más visitadas de Colombia por turistas nacionales e internacionales.

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Emiro Navarro fue finalista de La casa de los famosos 2 y hará parte de MasterChef Celebrity 2026; además, se ha convertido en una destacada figura digital y en un referente de contenido en redes sociales como Instagram y TikTok.