Emiro Navarro defendió a Mateo Varela de las críticas por comentarios sobre Karina

Mateo Varela, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, se convirtió en blanco de críticas por opinar sobre el enfrentamiento entre Karina García y la influencer mexicana Karely Ruiz. Ante esto, Emiro Navarro salió en su defensa.

Artículos relacionados Influencers Murió amigo de Camilo Sánchez y lo despidió con sentido homenaje

¿Qué dijo Mateo Varela sobre el enfrentamiento entre Karina García y Karely Ruiz?

En un reciente en vivo por medio de las redes sociales de Emiro Navarro, el creador de contenido consultó a Mateo Varela y Norma Nivia sobre si participarían en un evento de boxeo como el Stream Fighter 4 en el que Karina García se enfrentará a la influencer mexicana Karely Ruiz.

Mateo Varela recibe apoyo de Emiro Navarro en medio de críticas por Karina. (Foto Canal RCN).

Aunque Mateo y Norma no dieron normes propios, si manifestaron que no asistirían como participantes, pero sí como espectadores, especialmente para ver un enfrentamiento en específico.

Artículos relacionados Talento nacional Pareja de la periodista Alejandra Gómez se pronunció tras su fallecimiento: “El amor nos separó”

“Yo no lo haría, pero sí iría a ver una que otra. Que la revi*nten, mi amor. Sería feliz viendo en primera fila como la arr*ncan esa cara”, comentó Norma con el apoyo de Mateo.

Las palabras de la actriz fueron relacionadas directamente a Karina García, ya que más adelante menciona que le gustaría ver también como le arrancan las extensiones, algo que la influenciadora había usado meses atrás en su paso por La casa de los famosos.

¿Emiro Navarro defendió a Mateo Varela de las críticas por sus palabras sobre Karina?

Días después de este suceso que generó revuelo en las redes sociales, Emiro Navarro reapareció por medio de sus redes sociales para comentarle a sus seguidores que no le parecía bien todo el odio que Mateo estaba recibiendo en redes por dar una opinión sobre un enfrentamiento de boxeo. Así mismo aseguró que el influenciador era una buena persona.

Tras comentarios sobre Karina García, Emiro Navarro apoyó a Mateo Varela. (Foto Canal RCN).

“Él es una buena persona. Créanme que yo no andaría con malas personas o con las personas que yo sienta que tengan una mala vibra o un mal corazón. Y él es una persona muy buena, muy noble, lo que le está pasando ahora me parece muy injusto”.

Incluso, Emiro Navarro manifestó que, pese a que varias personas le han dicho que termine su amistad con Mateo, Norma, La Toxi Costeña y Melissa Gate considera que lo único que importa es cómo él los perciba a ellos.