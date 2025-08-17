Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Liendra anuncia retiro de las redes sociales ¿Por qué?, ¿será definitivo?

El participante de La casa de los famosos Colombia 2025 les pidió a sus seguidores no preocuparse por él tras retirarse de las redes sociales.

María Alejandra Soto Por: María Alejandra Soto
La Liendra anuncia que se retira de las redes sociales al no encontrarse motivado para crear contenido.
La Liendra anuncia que se retira de las redes sociales al no encontrarse motivado.

El famoso y polémico creador de contenido digital cafetero conocido como La Liendra ha trabajado, durante varios años, publicando videos con diversas temáticas (como videojuegos, viajes, deportes y curiosidades) en sus redes sociales, construyendo una comunidad de fans interesados en sus gustos y generando ingresos monetarios también.

Este año, no obstante, no solo estuvo creando contenido para sus plataformas digitales, sino que también decidió entrar a La casa de los famosos Colombia a compartir con otras celebridades y dar de qué hablar con las interacciones y actividades.

Tras salir del reality, La Liendra consiguió más fans, pero también más detractores, pues se trató de un hombre de amores y odios que, con algunas de sus actitudes encantó a unos, pero se ganó las críticas de otros.

La Liendra reveló que vive con una condición que modifica su percepción y le da una mirada única sobre lo cotidiano.
Una confesión que dejó a todos hablando… La Liendra sorprendió con su peculiar forma de ver el mundo. Foto Canal RCN

¿Por qué La Liendra se retira de las redes sociales?

Ahora el famoso colombiano da de qué hablar, nuevamente en las redes sociales, por el anuncio de que se iba a retirar de las redes sociales porque está pasando por una etapa de su vida en la que no le nace hacer contenido y quiere volver a encontrar su norte para retomarlo.

Además, La Liendra mencionó que, actualmente, estas plataformas se están convirtiendo en un lugar perfecto para la polémica y no quiere verse envuelto en ese tipo de situaciones que lo pueden afectar.

“Me sumergiré en mis ideas solo hasta que encuentre algo por lo cual quiere salir a crear […] Además, siento que en las redes sociales, en este momento, hay mucha polémica y no quiero entrar en esa oleada” explicó el cafetero.

¿Cuánto tiempo estará La Liendra retirado de las redes sociales?

El influencer no dio ningún tipo de fecha para volver a crear videos para sus fans, pues explicó que, así como pueden ser días, pueden ser también meses; pues se trata del tiempo necesario para sentirse mejor con este trabajo, darse unas vacaciones con lo que ha ganado por ahora y volver a esos hobbies que lo siguen haciendo feliz.

El video del anuncio fue reposteado por una cuenta de Instagram de chismes y algunos internautas no dudaron en burlarse de sus palabras, pues consideran que no hará mucha falta y que, de hecho, debería retirarse para siempre de ese oficio.

La Liendra en La casa de los famosos Colombia 2025.
La Liendra dividió opiniones en redes. Foto | Canal RCN.
