Ella es la nueva pareja de Alejandro Riaño tras su separación de Mari Manotas

El comediante Alejandro Riaño compartió amorosas fotografías junto a su nueva pareja tras ser captados en concierto en Bogotá.

Juan David Velásquez
Alejandro Riaño presentó a la que sería su nueva pareja
Alejandro Riaño mostró a la que es su nueva novia. (Foto Canal RCN)

El nombre del humorista Alejandro Riaño se ha puesto en el foco de la prensa en los últimos días luego de ser captado junto a una misteriosa mujer en un concierto en Bogotá y posteriormente confirmar su relación con ella en redes.

¿Quién es la nueva novia de Alejandro Riaño?

El reconocido humorista, famoso por su participación en Comediantes de la noche y por su personaje de Juanpis González.

Alejandro Riaño desde su separación de la creadora de contenido y empresaria, María Manotas, había mantenido su vida privada y sentimental en total reserva.

Sin embargo, el también actor se dejó ver acompañado de una atractiva mujer en un reciente concierto de la agrupación mexicana Fuerza Regida en el Movistar Arena en Bogotá.

La llegada del humorista tomado de la mano de esta misteriosa mujer al concierto no pasó por desapercibido y empezó a captar la atención de todos y por eso en redes se empezaron a viralizar unos videos de ellos.

Precisamente, en medio de estos videos e imágenes salió a flote un beso de Alejandro Riaño y la misteriosa mujer que para muchos fue la confirmación de su romance.

Conciertos en Bogotá
Alejandro Riaño y su nueva pareja fueron captados en concierto de Fuerza Regida en Bogotá. (Foto Freepik)

¿Cómo presentó Alejandro Riaño a su nueva pareja sentimental?

Ante esta ola de imágenes y videos que se viralizaron en redes sociales, el humorista quiso hacerle frente a través de sus historias de Instagram.

Alejandro Riaño decidió compartir unas fotografías de su pareja en sus historias en donde la mostró disfrutando del concierto y también posando junto a él.

Con estas imágenes, el humorista respondió a la ola de comentarios y rumores que generaron sus fotos en el concierto de Fuerza Regida.


Como era de esperarse estas fotos de Alejandro Riaño junto a la que aparentemente es su nueva pareja han desatado diferentes opiniones en redes, en su mayoría comentarios positivos por ver de nuevo enamorado al comediante.

¿Por qué se separó Alejandro Riaño de Mari Manotas?

Alejandro Riaño al parecer se dio una nueva oportunidad en el amor tras su separación con Mari Manotas a principios de 2022.

Riaño y Manotas se consolidaron por más de ocho años como una de las parejas más estables de la farándula nacional y fruto de su relación tuvieron tres hijos.

El humorista y la creadora de contenido han dejado claro en diversas entrevistas que su matrimonio terminó en los mejores términos y que siguen teniendo una relación cercana por el bienestar de sus hijos.

