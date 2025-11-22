Ella es la hija mayor de Johana Velandia que cautiva en redes sociales

Johana Velandia es una de las conductoras de ¿Qué hay pa’ dañar?, el programa de la app del Canal RCN que se transmite en vivo todas las mañanas, de lunes a viernes, y que ha encantado a miles.

¿Quién es la hija mayor de Johana Velandia?

La también humorista y exparticipante de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia divierte con cada una de sus ocurrencias durante el programa, donde ha hablado de su experiencia como mamá.

La hija mayor de Johana Velandia suma miles de seguidores en las redes. (Foto del Canal RCN)

En algunas ocasiones, Velandia ha estado en compañía de su hija mayor, Alejandra Pinzón, quien le ayuda con sus emprendimientos y funciones.

Los seguidores de Johana Velandia saben que la humorista tiene dos hijas, a quienes llama con amor “la bendi uno” y “la bendi dos”. De hecho, su hija mayor usa ese apodo en su cuenta oficial de Instagram.

María Alejandra, de 21 años, es muy activa en redes sociales, donde suele compartir imágenes de los lugares que visita con su mamá y más. En su cuenta de Instagram ya suma más de 24 mil seguidores.

En una entrevista dada por Velandia hace algunos años a un medio del Meta, la humorista contó que su hija estudiaba gastronomía. Por lo que se ve en las redes, la joven también ama la moda.

¿Cómo fue la crianza de Aleja Pinzón, hija de Johana Velandia?

Justamente, en una de las emisiones de ¿Qué hay pa’ dañar?, la propia María Alejandra contó algunas anécdotas de su infancia en medio de risas.

La hija mayor de Johanna Velandia sorprende a sus seguidores. (Foto de AFP)

“Fue diferente porque nosotras fuimos dos hijas. Entonces, conmigo, que siempre fui juiciosa… a mí me peg4ban, pero no tanto”, contó Alejandra. Sin embargo, agregó que no juzga a su progenitora porque entiende que ella venía de una crianza similar.

Hace unas semanas, Alejandra celebró un nuevo sold out de su mamá y resaltó el trabajo que han realizado juntas durante los últimos años. Recordó cuando solo 10 personas asistían a los shows de su mamá y les agradeció por creer en ella desde el primer día.

“A veces la vida pasa tan rápido que me cuesta asimilar que estoy viviendo un sueño cumplido, una oración que hice hace años y que hoy se materializa. Le agradezco a Dios porque estoy viendo los frutos de ese ‘bendito proceso’ del que hablan todos los grandes artistas”, escribió la joven.

En ese mismo mensaje, Alejandra le agradeció a su mamá por estar a su lado y resaltó lo valiente que ha sido al emprender este proceso de darse a conocer como humorista: “sin ahorros ni apoyo, confiando únicamente en sus ganas de salir adelante”.

Sin duda, Johana y su hija tienen una gran relación, a pesar de los difíciles momentos que vivieron cuando ella era pequeña. Ahora, la joven vive agradecida por cada enseñanza y momento que viven juntas.