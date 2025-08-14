Ella es la hija del esposo de Aida Victoria Merlano

El empresario Juan David Tejada, esposo de la influenciadora Aida Victoria Merlano, presumió a su hija mayor y le llovieron elogios.

¿Quién es la hija mayor del esposo de Aida Victoria Merlano?

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde suma casi un millón de seguidores, compartió una fotografía en la que se mostró junto a la joven, a quien le escribió: "Te amo hija".

De inmediato recibió varios comentarios de sus admiradores, donde destacaron lo mucho que se parecen y el gran padre que se nota que es y que también será con el pequeño Emiliano, fruto de su matrimonio con la barranquillera, quien dio a luz hace algunas semanas.

La joven se llama Sara Tejada y tiene casi 70 mil seguidores en su cuenta de Instagram, donde se califica como modelo, Teen World Cauca 2024 y Pre Teen world Colombia 2024-2025.

¿Como es la relación de Sara Tejada con Aida Victoria Merlano?

Aunque la creadora de contenido no suele compartir contenido junto a la joven, Sara Tejada sí ha compartido algunas imágenes en sus redes sociales, donde demostraría que sostienen una gran relación, además de comentarle algunas publicaciones a la barranquillera.

¿Cómo le ha ido a Aida Victoria Merlano en su maternidad?

La influenciadora se ha mostrado muy feliz desde la reciente llegada de su bebé, a quien todavía no ha querido mostrarle el rostro públicamente, guardando su privacidad.

Ha compartido algunos detalles del bebé como sus brazos, pies o de espalda, revelando lo difícil que ha sido para ella el proceso de la lactancia y la dormida, pero resaltando lo mucho que ha aprendido en sus primera semanas como mamá.

Aida Victoria Merlano señaló que ha estado un poco ausente de las redes sociales porque está dedicada al 100% a su labor como mamá, un sueño que quiso cumplir y que pronto regresará para contar todos los detalles de cómo ha sido esta etapa para ella y a seguirlos cautivando con su contenido sobre reflexiones, tips de belleza, estilo de vida, entre otros.