Ella es Emily Álvarez, la bella hija del boxeador Saúl "Canelo" Álvarez

Con apenas 18 años, Emily Álvarez impresionó en la pelea de su padre en Las Vegas, donde destacó por su elegancia y seguridad.

Sharik Guzmán
Emily Álvarez brilló en Las Vegas con un look elegante que cautivó a todos durante la pelea de su padre, Canelo.
Emily Álvarez brilló en Las Vegas con un look elegante que cautivó a todos durante la pelea de su padre, Canelo. Foto AFP/Steve Marcus

Saúl “Canelo” Álvarez no estuvo solo durante su más reciente, pelea contra Terence Crawford en Las Vegas, entre los asistentes que acompañaron al campeón mexicano de destacó su hija mayor Emily, que con apenas 18 años, logró captar gran parte de la atención del público y los medios por su belleza.

¿Cómo sorprendió Emily con su estilo en el evento de boxeo junto a su padre?

La joven llegó al estadio luciendo, un elegante vestido negro y un recogido en su cabello, que resaltaba sus facciones, además de un maquillaje sofisticado con lo que fue catalogada por muchos, como una lección de estilo que dejó ver su personalidad refinada y segura.

 

Emily, quien compartió imágenes del evento en sus redes sociales, se mostró orgullosa acompañar a su padre, incluso en medio de una noche que no terminó con el resultado esperado en el ring. Y junto a otros miembros de la familia portaron una sudadera con el nombre Canelo, símbolo de respaldo hacia el boxeador.

¿Quién acompañó a la hija del campeón de boxeo "Canelo" en este viaje?

La joven no viajaba sola, junto a ellas estuvo su novio Jaziel Avilés, con quien mantiene una relación desde hace más de un año, disfrutaron del viaje y de la experiencia en Las Vegas, consolidando nuevamente su presencia como pareja en un evento público de gran relevancia.

Emily Álvarez brilló en Las Vegas con un look elegante que cautivó a todos durante la pelea de su padre, Canelo.
Emily Álvarez brilló en Las Vegas con un look elegante que cautivó a todos durante la pelea de su padre, Canelo. Foto AFP/Steve Marcus

En las fotos que compartió se puede ver la complicidad entre ambos y la naturalidad, con la que convivían dentro de la fiera familiar del campeón, un vínculo que ha sido de motivo de curiosidad, especialmente porque Canelo ha comentado en otras ocasiones lo especial que ha sido para él asumir el rol de suegro.

¿Qué significa Emily en la vida de Canelo Álvarez?

Para Saúl Álvarez, Emily representa una parte esencial de su historia personal, pues la joven llegó a su vida cuando él apenas tenía 17 años en una etapa en la que enfrentaba grandes dificultades económicas.

Emily Álvarez, de 18 años, sorprendió en el Allegiant Stadium con un look elegante y sofisticado.
Para Canelo, Emily es más que su hija: es su motor de vida y la razón por la que hoy es un campeón dentro y fuera del ring. Foto AFP/Steve Marcus

Además, fue la motivación principal para convertirse en un hombre disciplinado y enfocado en el boxeo hoy con una trayectoria consolidada y millones de seguidores en todo el mundo Canelo no oculta el amor y el orgullo que siente por su primera hija, pues además de brillar en eventos sociales, se ha destacado en la equitación de deporte que practica desde pequeña y en el que ha obtenido distintos reconocimientos.

Mientras el futuro deportivo del boxeador se define especialmente con las negociaciones que pueden vincular las nuevas peleas en el 2026, su hija mayor continúa ganando protagonismo propio, pues Emily no sólo es el reflejo de cariño y admiración de su familia, sino también un símbolo de la madurez y responsabilidad que transformaron a Canelo en el hombre y atleta que es hoy.

