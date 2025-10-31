Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Ella es Chelsy Bautista, la dominicana que le dijo a Yina que "huele feo" en 'La mansión de Luinny'

La cantante Chelsy Bautista es de República Dominicana y le ha hablado sin escrúpulos a Yina Calderón.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Yina Calderón
Ella es Chelsy Bautista, la dominicana que le dijo a Yina que "huele feo" en 'La mansión de Luinny' | Foto del Canal RCN.

La empresaria de fajas Yina Calderón se encuentra participando en el reality de La mansión de Luinny, en República Dominicana, y ya tuvo varios cruces con Chelsy Bautista, una artista dominicana que le ha estado hablando sin piedad a la colombiana.

¿Qué comentarios ha lanzado Chelsy Bautista a Yina Calderón?

Dos de los comentarios que se han viralizado en redes por parte de Chelsy para Yina es que le dijo a la emprendedora que "huele mal", así que en Colombia etiquetaron a la influencer La Jesuu debido a que Calderón muchas veces la tachó haciéndole esa crítica.

Además, en otro momento del mencionado reality, Chelsy Bautista arremetió contra las pelucas de Yina Calderón.

De manera sarcástica, la dominicana le dijo a la colombiana que ella no se va a comprar un apartamento en Miami, sino que, más bien, esperar comprar una mejor peluca que la de la empresaria, pues señaló que parece "una mezcla de Fiona con el depredador".

Yina Calderón
Yina Calderón genera críticas | Foto del Canal RCN.

Entonces, en las plataformas digitales están buscando quién es Chelsy Bautista, ya que en Colombia están catalogándola como "la enemiga internacional" que Yina Calderón decía que quería tener. La joven no deja de lanzarle crudos comentarios a la polémica influenciadora.

¿Quién es Chelsy Bautista?

Chelsy Bautista es una cantante y actriz de República Dominicana, tiene 28 años y su vida artística tiene influencia familiar, ya que su mamá es la reconocida humorista y actriz Cheddy García.

A los 10 años, Chelsy hizo debut en el mundo de la televisión, para el año 2020 incursiona en el mundo de la música, más específicamente del género urbano, aunque también ha explorado otros ritmos.

En República Dominicana consideran que la joven es una figura prominente cuyo carisma y forma de ser es de admirar, ya que suele tener conexión con el público joven. Ahora, en La mansión de Luinny está llamando el interés por su talento, pero a la vez por la rivalidad que está cultivando con Yina Calderón.

