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Ela Taubert lanzó 'Hasta El Fin Del Mundo', su nuevo sencillo : "Es una curita para el corazón"

Una de las artistas emergentes más importantes del género pop lanzó su nuevo sencillo que interpretó por primera vez en los Premios Nuestra Tierra

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Ela Taubert presentó su nueva canción
Ela Taubert lanzó su nuevo sencillo "Hasta El Fin Del Mundo" Foto de Canal RCN

Una de las voces femeninas más representativas del pop en Colombia, acaba de lanzar su nuevo sencillo titulado “Hasta El Fin Del Mundo”

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Se trata de Ela Taubert, una cantante y compositora nacida en Bogotá. La artista se ha convertido en una de las revelaciones del pop latino, destacando por su identidad sonora marcada por las influencias del pop-rock y sus canciones que, mayormente, hablan sobre el empoderamiento y el amor propio

Ela Taubert ganó un premio Nuestra Tierra en el 2026
Ela Taubert se ha llevado reconocimientos en los premios Latin Grammy y Nuestra Tierra (Foto de AFP/ Dia Dipasupil)

Ela Taubert, gracias a su gran reconocimiento en la industria ha logrado llegar a grandes escenarios e incluso a ser ganadora de importantes reconocimientos. En el 2024, ganó el premio a “Mejor Nuevo Artista” en los premios Latin Grammy; además, en la última entrega de los Premios Nuestra Tierra, en 2026, fue reconocida como la “Mejor Artista Pop Femenina”

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¿Cuándo fue el lanzamiento de la nueva canción de Ela Taubert?

El lanzamiento oficial de “Hasta El Fin Del Mundo” fue el pasado 26 de mayo a través de todas las plataformas digitales. A pesar de que el sencillo fue publicado recientemente, la primera interpretación del sencillo fue durante la gala de los Premios Nuestra Tierra, donde Ela dio la primicia de su proyecto.

Nuevo sencillo de Ela Taubert: "Hasta El Fin Del Mundo"
Ela Taubert interpretó "Hasta El Fin Del Mundo" por primera vez duante la gala de los premios Nuestra Tierra (Foto de Prensa de Canal RCN)

A través de una entrevista realizada por SuperLike, Ela Taubert confesó que últimamente está pasando por un momento emotivo y emocionante de su carrera, gracias al gran reconocimiento que ha tenido últimamente. Además, no dudó en admitir que es fiel seguidora de Karol G, mencionando que la admira y le gustaría colaborar con ella:

Hay una persona a la que amo con todo mi corazón, que he visto su trabajo de cerca y admiro mucho y es Karol G (…) Es una mujer que nos inspira a más mujeres a seguir nuestros sueños y una mujer que ama su país

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¿De qué se trata la nueva canción de Ela Taubert?

Ela Taubert es conocida, entre otras cosas, por tener letras muy profundas en sus composiciones y su nuevo sencillo no es la excepción. La canción habla de amor y de querer estar con una persona “Hasta El Fin Del Mundo”, de allí el título. Además, habla del dolor que puede sentir una persona al perder a alguien que ama.

Ela ha contado que la canción nació en medio del agobio que sentía por todo lo que ocurría en el mundo, con la intención de convertirla en “una curita para el corazón”, tanto para ella como para su público.

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