El susto que vivió Mario Yepes en medio de su viaje con Caterin Escobar, ¿qué pasó?

Mario Alberto Yepes está viajando por Tailandia con Caterin Escobar, pero sufrió un momento no tan alegre.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Mario Alberto Yepes está viajando por Asia con Caterin Escobar.
Mario Yepes no ocultó su preocupación al ver tan cerca el paso de un tren. Fotos: RCN

Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes aprovecharon el inicio de año para hacer un espectacular viaje por el continente de Asia. La pareja viajó a Tailandia, donde ha derrochado mucho amor.

¿Cómo fue el susto que vivió Mario Yepes viajando por Tailandia con Caterin Escobar?

La actriz y el exfutbolista eligieron un paradisiaco destino para compartir nuevos momentos y demostrar lo enamorados que están.

Caterin y Mario han vivido grandes momentos y han visitado lugares diversos, pero el excapitán de la Selección Colombia sufrió un pequeño susto.

La caleña, mediante su cuenta de Instagram, publicó un video que muestra a su novio visiblemente asustado por el paso de un tren. La locomotora atravesó un lugar con alta concurrencia de gente y ambos debieron esperar que pasara, pero corriendo pequeños riesgos, pues la distancia entre ellos y la máquina era mínima.


El video muestra el rostro de preocupación de Yepes al paso del tren, aunque Escobar sí se tomó todo con humor y prefirió grabar la reacción de su pareja. La máquina pasaba muy cerca de las personas, quienes, incluso, podían tocarla mientras se movía lentamente.

El susto no pasó a mayores, pero, sin duda, sí quedó como una gran anécdota. En una grabación posterior, ya Yepes respiraba con más tranquilidad, mientras que Caterin se enfocaba en grabar su paso por una ciudad conocida como Chiangmai.

Mario Yepes y Caterin Escobar han derrochado amor en su viaje.
Mario Alberto Yepes y Caterin Escobar se han mostrado muy románticos en su viaje por Tailandia. Foto: RCN

¿Cómo se conocieron Mario Alberto Yepes y Caterin Escobar?

Tras oficializar su relación amorosa en redes sociales, Mario Alberto Yepes y Caterin Escobar han usado las redes sociales para presumir lo enamorados que están. Han compartido momentos de su día a día y su experiencia conociendo lugares diversos.

La historia de amor nació en medio de los fogones de MasterChef Celebrity. La actriz y el deportista coincidieron en la décima temporada del reality de cocina y pronto quedaron flechados por cupido.

Caterin Escobar y Mario Yepes viven su romance
Caterin Escobar quedó flechada con el excapitán de la Selección Colombia, Mario Alberto Yepes. (Foto: Canal RCN)

Al comienzo, prefirieron mantener en reserva su relación; de hecho, cuando Escobar fue consultada por el tema en Buen Día, Colombia de RCN, negó que tuviera un noviazgo con él y afirmó que solo eran amigos.

El tiempo, sin embargo, demostró que, efectivamente, la semilla del amor se había sembrado en ellos. Hoy en día viven felices y disfrutan de su compañía.

A pesar de la diferencia (7 años), la pareja ha demostrado que su relación funciona y que la edad no ha sido un obstáculo para disfrutar de su vínculo, como lo han mostrado en sus redes sociales de manera discreta y cercana.

