¿El Rey de las extensiones planea tener otro hijo? Deseo de su hijo mayor desató intriga

El rey de las extensiones vuelve a ser tema de conversación en las redes sociales tras la celebración de cumpleaños de su primogénito. El menor generó intriga tras revelar su deseo de tener un nuevo hermanito.

¿Cuántos hijos tiene el Rey de las extensiones?

Víctor Ocampo, mejor conocido a nivel nacional como el Rey de las extensiones, tiene dos hijos con Anyela Tatiana: el mayor llamado Emmanuel, y Gael, su recién nacido.

El empresario comentó en su momento que tras varios años de haber tenido a Emmanuel, quien recientemente cumplió 6 años, decidieron buscar un segundo hijo, pero por complicaciones en el proceso no fue sino hasta hace poco menos de un mes que recibieron en brazos a Gael, quien poco menos de 10 días de haber nacido tuvo que ser ingresado a UCI por problemas de respiración.

¿Cuál fue el deseo del hijo mayor del Rey de las extensiones que desató intriga sobre un tercer hijo?

Fue precisamente durante la celebración de cumpleaños de su primer hijo que se dio a conocer el deseo del menor de agrandar la familia y tener más hermanos junto a él. Pues pese a que Gael llegó hace pocos días para acompañarlos, Emmanuel manifestó su deseo de tener a un segundo hermanito.

Así quedó registrado por medio de un video publicado en las historias de la cuenta oficial del Rey de las extensiones en donde se ve al pequeño celebrando un año más de vida rodeado de sus amigos del colegio y sus papás.

“Este año su cumpleaños fue diferente, quisimos que compartiera con sus compañeritos del colegio. Ya está pidiendo otro hermanito, Dios mío”, comentó el Rey de las extensiones.

El comentario del menor sobre tener otro hermanito y la reacción del Rey de las extensiones frente a la inesperada petición generó curiosidad entre sus seguidores, quienes se preguntan si dentro de los planes del empresario y su esposa está el seguir ampliando su familia.

Sin embargo, no hay una respuesta clara frente a esta situación, pues por lo pronto el Rey de las extensiones y su esposa se encuentran enfocados en sus dos hijos y sobre todo en el cuidado de Gael.