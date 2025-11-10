El novio de Karen Sevillano causa risas al recrear gestos y voz de Yina Calderón: “Pilas Neider”

El creador de contenido Neider García, pareja sentimental de la exparticipante de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, Karen Sevillano causó revuelo en redes sociales al imitar a Yina Calderón.

¿Neider, el novio de Karen Sevillano causó furor al imitar a Yina Calderón?

A través de su cuenta personal en Instagram, donde suma más de un millón de seguidores, el creador de contenido, conocido por sus videos de humor, mostró uno que generó todo tipo de reacciones.

Recordemos que Karen Sevillano no tiene mucha cercanía con Yina Calderón, y en ocasiones anteriores, cuando han tenido que trabajar juntas, la relación ha sido únicamente por compromiso, ya que no se llevan bien.

En los últimos días Yina Calderon ha arremetido contra varios famosos, y uno de ellos fue la creadora de contenido Karen Sevillano. Calderón criticó su presentación en el after show de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

El novio de Karen Sevillano sorprende con divertida imitación de Yina Calderón. (Foto: Canal RCN)

Además, se comparó con Karen Sevillano, diciendo que ella es buena, pero que espera que también tengan en cuenta a La Toxicosteña para el after de la tercera temporada.

Adicionalmente, la Yina Calderón afirmó recientemente que iba a descansar de sus redes sociales, al parecer para concentrarse en el enfrentamiento de boxeo que tiene contra Andrea Valdiri. Sin embargo, sigue generando polémica entre varios famosos en redes sociales.

¿Qué dijo Neider, pareja de Karen Sevillano, qué generó divertidas reacciones al imitar a Yina Calderón?

El creador de contenido Neider compartió un video lleno de humor y espontaneidad, pero lo que más llamó la atención de los usuarios fue su forma de hablar y gesticular, que muchos aseguran se asemeja a la de Yina Calderón.

En el video se ve a la pareja de creadores de contenido riéndose a carcajadas cuando el hace la imitación. Sin duda el momento generó muchas reacciones.

Aunque Neider no mencionó nombres ni hizo referencias directas, en redes rápidamente señalaron la similitud. “Eso fue una imitación clarita”, comentaron algunos.

Además, le advirtieron sobre la posible reacción de Yina al video: “Pilas, Neider, que ahorita Yina va a empezar a tirarlo y a hablar de su vida”.