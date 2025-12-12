El misterioso episodio paranormal que vivió Vanessa Pulgarín, Miss Universo Colombia

Miss Universo Colombia, Vanessa Pulgarín, sorprendió a sus seguidores al revelar un inquietante relato paranormal que la ha acompañado durante gran parte de su vida y con el que aún convive.

¿Cuál es el episodio paranormal que vivió Vanessa Pulgarín, Miss Universo Colombia?

En una reciente entrevista con el Cartel Paranormal de La Mega, Vanessa Pulgarín compartió una inquietante anécdota paranormal que continúa experimentando en la actualidad. La Miss Universo Colombia sorprendió al revelar que sufría de ‘parálisis del sueño’ y que a raíz de esto había vivido momentos de terror.

El relato paranormal de Vanessa Pulgarín que dejó a todos sin palabras. (Foto Freepik).

Según contó, al inicio le fue muy difícil entender qué era lo que estaba sucediendo en su vida cada vez que iba a la cama, pues en diversas ocasiones llegó a experimentar que alguien se s*bía sobre ella y no le permitía moverse. Expresó que esto es algo con lo que ha tenido que convivir y que, con el paso del tiempo, logró tomar con calma.

“Mi experiencia paranormal es algo con lo que he vivido durante muchísimos años de mi vida tiempo, es que yo sufro de parálisis del sueño. Entonces al principio yo no entendía, me asustaba mucho porque tú estás dormido y tú siente que alguien se te mont* encima, no te puedes mover, no puedes hacer nada, solo puedes respirar, pensar y esa es como una historia paranormal, porque se siente demasiado miedo".

¿Qué es la parálisis del sueño? Esto dicen los expertos

Según el portal especializado Medline Plus la parálisis del sueño es una afección en la que la persona que la padece no puede moverse ni hablar durante un tiempo prolongado al momento de dormir o despertarse.

Vanessa Pulgarín retomó como Miss Universe Colombia 2025 | Foto del Canal RCN.

Durante la parálisis del sueño la persona es completamente consciente de lo que sucede en su entorno, pero permanece completamente ‘congelada’.

Las causas de esta afección suelen ser por no dormir lo suficiente, no tener un horario regular para dormir, estrés mental o incluso por dormir boca arriba. Sin embargo, vale la pena destacar que la parálisis del sueño no está relacionada con problemas médicos.