El inesperado mensaje de Karina García a Emiro Navarro que dividió opiniones

Todos los días, la influencer Karina García aparece en sus redes sociales para interactuar con sus seguidores. Esto incrementó mucho más luego de su participación en La casa de los famosos Colombia 2025.

¿Qué pasó en la reciente transmisión en vivo de Karina García?

Karina García suele mostrar su vida en las plataformas digitales y uno de los espacios que más frecuenta es TikTok, allí realiza transmisiones en vivo en donde responde preguntas, hace dinámicas y busca generar más cercanía con los internautas.

Inclusive, varias de las declaraciones que ha hecho la modelo en vivo se viralizan por sus gestos o confesiones que nadie espera.

Pues bien, resulta que en la más reciente transmisión de la influenciadora sucedió que Emiro Navarro, quien participó con ella en La casa de los famosos y dejaron de hablarse, la habría mirado y García reaccionó.

Sí, Emiro Navarro habría ingresado al en vivo de Karina García, así que la creadora de contenido aprovechó para compartirle unas palabras, según lo que circula en redes.

Emiro habría visto el en vivo de Karina | Foto del Canal RCN.

¿Cómo reaccionó Karina García porque Emiro Navarro vio su transmisión?

Aunque Karina y Emiro no tienen ningún tipo de relación, pese a que en un principio del reality se la llevaban muy bien, la influenciadora le deseó bendiciones y le recalcó que siempre trató de brindarle lo mejor.

"Se acabó de conectar una persona. Dios te bendiga, tú sabes que siempre traté de brindarte lo mejor y te deseo solo bendiciones, bueno", manifestó Karina García y envío un beso frente a la cámara de su teléfono celular.

La reacción de la modelo antioqueña enamoró a muchos, pues sus seguidores comenzaron a recalcar la actitud de amor que tuvo ante Emiro Navarro. No obstante, hay quienes no creen en las palabras de la influenciadora y dicen que su frase de "Dios te bendiga" es en doble sentido, más no de sinceridad.

Karina García y Emiro Navarro se distanciaron | Foto del Canal RCN.

Además, algunos dicen que Emiro no vio la transmisión en vivo, sino que se habría tratado de una cuenta creada por los fans que tiene el mismo nombre del influenciador costeño.