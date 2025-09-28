Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

El inesperado mensaje de Karina García a Emiro Navarro que dividió opiniones

Karina García aprovechó su transmisión en vivo para comentar lo que piensa de Emiro Navarro después de distanciarse.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Karina García, Emiro Navarro
El inesperado mensaje de Karina García a Emiro Navarro que dividió opiniones | Foto del Canal RCN.

Todos los días, la influencer Karina García aparece en sus redes sociales para interactuar con sus seguidores. Esto incrementó mucho más luego de su participación en La casa de los famosos Colombia 2025.

Artículos relacionados

¿Qué pasó en la reciente transmisión en vivo de Karina García?

Karina García suele mostrar su vida en las plataformas digitales y uno de los espacios que más frecuenta es TikTok, allí realiza transmisiones en vivo en donde responde preguntas, hace dinámicas y busca generar más cercanía con los internautas.

Inclusive, varias de las declaraciones que ha hecho la modelo en vivo se viralizan por sus gestos o confesiones que nadie espera.

Pues bien, resulta que en la más reciente transmisión de la influenciadora sucedió que Emiro Navarro, quien participó con ella en La casa de los famosos y dejaron de hablarse, la habría mirado y García reaccionó.

Artículos relacionados

Sí, Emiro Navarro habría ingresado al en vivo de Karina García, así que la creadora de contenido aprovechó para compartirle unas palabras, según lo que circula en redes.

Karina García, Emiro Navarro
Emiro habría visto el en vivo de Karina | Foto del Canal RCN.

¿Cómo reaccionó Karina García porque Emiro Navarro vio su transmisión?

Aunque Karina y Emiro no tienen ningún tipo de relación, pese a que en un principio del reality se la llevaban muy bien, la influenciadora le deseó bendiciones y le recalcó que siempre trató de brindarle lo mejor.

"Se acabó de conectar una persona. Dios te bendiga, tú sabes que siempre traté de brindarte lo mejor y te deseo solo bendiciones, bueno", manifestó Karina García y envío un beso frente a la cámara de su teléfono celular.

 

La reacción de la modelo antioqueña enamoró a muchos, pues sus seguidores comenzaron a recalcar la actitud de amor que tuvo ante Emiro Navarro. No obstante, hay quienes no creen en las palabras de la influenciadora y dicen que su frase de "Dios te bendiga" es en doble sentido, más no de sinceridad.

Karina García, Emiro Navarro
Karina García y Emiro Navarro se distanciaron | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados

Además, algunos dicen que Emiro no vio la transmisión en vivo, sino que se habría tratado de una cuenta creada por los fans que tiene el mismo nombre del influenciador costeño.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Greeicy Rendón encanta con icónico lanzamiento ceremonial en el Fenway Park de Boston. Greeicy

Greeicy conquista el Fenway Park de Boston, haciendo primer lanzamiento en juego de los Red Sox

La cantante caleña Greeicy Rendón fue invitada para hacer el icónico primer lanzamiento ceremonial en un juego de beisbol en Estados Unidos.

Yina Calderón Yina Calderón

Yina Calderón estalla contra WestCol por decir que Andrea Valdiri es una "eminencia"

Yina Calderón no soportó que WestCol defendiera a Andrea Valdiri y no se controló en vivo.

Valeria Aguilar de MasterChef Celebrity celebra su cumpleaños junto a sus seres queridos como Valentina Taguado. MasterChef Celebrity Colombia

Así se vivió la celebración de cumpleaños de Valeria Aguilar, exparticipante de MasterChef Celebrity

Se conocen las imágenes de una celebración muy especial para Valeria Aguilar en Medellín.

Lo más superlike

Gloria Mutis, Marlyn Dinas, Vanessa Pulgarín Miss Universe Colombia

IA predice quién será la reina y virreina de Miss Universe Colombia, el reality

La IA vaticinó que la ganadora de Miss Universe Colombia, el reality, estaría entre Cauca, Antioquia y Santander.

Trapecista de 27 años pierde la vida tras caerse en pleno show frente al público. Viral

Muere acróbata de circo de 27 años, Marina Barceló, tras caer del trapecio en pleno show

Vive Claro sufre desmanes por parte de fans tras cancelación de concierto de Kendrick Lamar este 27 de septiembre y quedan registrados en video. Viral

Así quedó el Vive Claro tras indignación de fans por la cancelación del concierto de Kendrick Lamar

Comidas saludables para mejorar el sueño Salud

Cómo dormir mejor: alimentos que ayudan a conciliar un sueño reparador

Christian Nodal pone pausa al concierto tras escuchar ‘Cazzu, Cazzu’ Christian Nodal

Christian Nodal detuvo concierto tras gritos de ‘Cazzu’ y defendió a Ángela Aguilar ¡VIDEO!