El hábito fitness con el que Luisa Fernanda W se mantiene activa sin excusas

Luisa Fernanda W compartió en sus historias de Instagram uno de los hábitos que se ha convertido en un pilar de su rutina personal: entrenar al menos tres veces por semana, adaptando sus ejercicios a las circunstancias del día a día y priorizando el uso de su propio cuerpo como herramienta principal.

¿Cómo entrena Luisa Fernanda W sin importar dónde esté?

Uno de los aspectos que más llamó la atención del mensaje de Luisa Fernanda W fue su enfoque práctico, y aunque reconoce que entrena con pesas tres veces por semana, también explicó que suele complementar sus rutinas con ejercicios de autocarga.

Es decir, aquellos que utilizan el propio peso corporal para activar músculos y mantener el cuerpo en movimiento, flexiones, sentadillas, planchas y desplazamientos simples se convierten en aliados cuando el tiempo o el espacio es limitado.

Para ella, moverse no es una obligación estética, sino una forma de reconectarse consigo misma, incluso en hoteles, sets de grabación o espacios improvisados, Luisa prioriza unos minutos para activar su cuerpo, demostrando que la disciplina no está ligada al lugar, sino al compromiso personal.

¿Cómo equilibra Luisa Fernanda W el ejercicio con su rol de mamá y empresaria?

Otro punto que generó empatía entre sus seguidores fue la honestidad con la que habló de su vida diaria, Luisa Fernanda W combina su faceta de empresaria, creadora de contenido y madre, responsabilidades que demandan tiempo, energía y enfoque.

Luisa Fernanda W compartió en Instagram uno de sus hábitos de entrenamiento semanal.(Foto AFP: Jason Koerner).

Aun así, encuentra en el ejercicio un espacio propio que le permite equilibrar sus múltiples roles sin dejarse de lado.

Lejos de vender una imagen de rutina perfecta, mostró que sus entrenamientos se ajustan a su realidad, hay días más intensos y otros más cortos, pero lo importante es mantenerse activa y escuchar su cuerpo.

¿Por qué el ejercicio se convirtió en una herramienta de seguridad personal para Luisa Fernanda W?

Más allá del aspecto físico, Luisa Fernanda W destacó que el movimiento ha sido clave en su crecimiento como mujer, entrenar con constancia le brinda una sensación de seguridad, fortaleza y confianza que trasciende lo corporal.

el tip de Luisa Fernanda W para entrenar donde esté. /Canal RCN

Su mensaje resonó entre seguidoras que también buscan hábitos sostenibles y reales, recordando que el bienestar no se trata de exigencias extremas, sino de decisiones conscientes.