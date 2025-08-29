Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Él es Wendel Luis Gnoatto, el brasileño que se casará con la presentadora Tatiana Franko

Tatiana Franko fue paciente de su ahora prometido, Wendel Luis Gnoatto, con quien empezó una relación en 2020.

¿Quién es Wendel Luis Gnoatto, prometido de Tatiana Franko?
Wendel Luis Gnoatto y Tatiana Franko se comprometieron. (Fotos Canal RCN)

La presentadora Tatiana Franko se ha apoderado de las tendencias en los últimos días tras su compromiso con Wendel Luis Gnoatto.

¿Quién es Wendel Luis Gnoatto, novio de Tatiana Franko?

Wendel Luis Gnoatto sorprendió a la presentadora con propuesta de matrimonio en medio de una presentación suya en Bogotá. Esto ha hecho que su nombre genere curiosidad entre los internautas.

Wendel es un quiropráctico de origen brasileño, con Tatiana empezó su relación a principios de 2020, luego que ella fuera primero paciente suya y después una aliada en la publicidad de su negocio.

Según ha revelado Tatiana en diferentes entrevistas, ella fue contactada por el sitio en donde trabajaba Wendel para hacer una publicidad, fue allí donde se volvió cliente y conoció a su ahora prometido.

“Nos conocimos siendo yo su paciente, la verdad que me había contratado para hacer una publicidad para el consultorio donde él trabajaba antes, pero no me había contratado él, fue alguien del área de marketing".

Tatiana Franko durante entrevista en el Canal RCN.
Tatiana Franko se comprometió con Tatiana Franko. (Foto Canal RCN)

¿Cómo empezó la historia de amor entre Wendel Luis Gnoatto y Tatiana Franko?

La historia amor entre Wendel Luis Gnoatto y Tatiana Franko empezó de manera curiosa ya que el día que ella asistió para grabar el tema de la publicidad, la persona que la contrató le obsequió una cita con el quiropráctico.

Yo entré normal a hacer como el acuerdo de la publicidad y cuando me dice el gerente del consultorio, que lo mejor era que el quiropráctico me viera y me atendiera para ver cómo estaba mi espaldita.

Tatiana accedió a que el quiropráctico la revisara y fue allí donde se conoció con Wendel Luis Gnoatto sin imaginarse que se convertiría en el amor de su vida.

¿Cómo fue la propuesta de matrimonio de Wendel Gnoatto a Tatiana Franko?

La propuesta de matrimonio de Tatiana Franko se dio al final de una de sus presentaciones en Bogotá en donde su equipo de trabajo fue el cómplice de Wendel.

El equipo de la periodista la llamó al escenario con la excusa que le tenían algo preparado, cuando salió se encontró con un video proyectado en el que se reproducían imágenes suyas con su pareja.

Seguido a esto Wendel salió un letrero en la pantalla: "¿Quieres casarte conmigo?" lo cual dio pie para que el brasileño se arrodillara a pedirle a la comunicadora que se casara con él.

27 de agosto. Dije el sí que tanto había anhelado. Te amo Wendel. Eres el regalo precioso que Dios tenía guardado para mí.

