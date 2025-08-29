Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García reaccionó a las polémicas que enfrenta y dedicó inspirador mensaje

Karina García habló luego de estar en tantas polémicas tras su salida de La casa de los famosos Colombia.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Karina García hace reflexión
Karina García hace reflexión luego de polémicas/Canal RCN

La influenciadora Karina García dedicó un reflexivo mensaje a sus millones de fanáticos reaccionando a las polémicas que ha tenido que enfrentar en las últimas semanas.

¿Qué dijo Karina García sobre las polémicas que ha protagonizado?

Luego de su salida de La casa de los famosos Colombia, reality que ganó el cantante Altafulla, la paisa ha estado en medio de huracán tras ser centro de varias polémicas.

Karina García reacciona polemica con exeditor y Laura G

Entre ellas con su exeditor y la modelo Laura G, donde ambos tuvieron comunicación y ella se sintió traicionada debido a su rivalidad con la influenciadora.

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene casi cinco millones de seguidores, compartió un video en el que se mostró desde su casa momentos antes de irse a entrenar al gimnasio para referirse sobre las controversias en las que se ha visto envuelta.

"Recuerden que todo lo que pasa en la vida es porque Diosito así lo quiso, nunca cuestionen las decisiones de él, traten de ir por la vida conforme a su voluntad. Yo antes era muy terca y le decía 'pero por qué esto o lo otro' y simplemente ya entendí que él es el que manda", dijo.

Agregó que hay que dejar fluir, pues Dios siempre va a querer lo mejor para todos.

¿En qué está dedicada Karina García?

La creadora de contenido sigue enfocada en sus entrenamientos para su próximo enfrentamiento contra la influenciadora mexicana Karely Ruíz en el evento del streamer Westcol 'Stream Figthers 4', que se llevará a cabo el próximo 18 de octubre el Coliseo Live en la ciudad de Bogotá.

Karina García sobre polemicas

Ambas famosas se medirán en el ring de boxeo, donde una saldrá ganadora, generando gran expectativa entre sus admiradores.

Karina García señaló que sus entrenamientos están cada vez más difíciles, pero que está dando lo mejor de ella para sorprenderlos en la competencia.

Asimismo, sigue disfrutando de su familia, de su romance con el artista Altafulla, entreteniendo a sus seguidores y trabajando en su emprendimiento de ropa deportiva, con la que ha tenido una gran acogida.

