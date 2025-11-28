Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Él es Humberto Vargas, la nueva pareja de Ornella Sierra

En las últimas horas, Ornella Sierra presumió fotografías y videos en los que presumió la identidad de su nuevo amor.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Ornella Sierra en La casa de los famosos Colombia 2025.
Él es la nueva pareja de Ornella Sierra. Foto | Canal RCN.

Una vez más, la influenciadora Ornella Sierravuelve a ser tema de conversación, y en esta oportunidad por un asunto que frecuentemente llama la atención en redes sociales y es su vida sentimental, pues recientemente fue captada con su nuevo novio mientras disfrutaban de un concierto en la ciudad de Bogotá.

¿Quién es el nuevo novio de Ornella Sierra?

Y aunque la joven siempre ha intentado mantener su vida personal fuera del ojo público, en las últimas horas compartió unas fotografías y videos en su cuenta de Instagram, junto a su nueva pareja en la reciente fecha del cantante Beéle en la capital del país.

Además, horas antes del concierto, presumió cómo el joven está presente en todos los compromisos que ella tiene a lo largo del día. "Y lo mejor del día: mi novio juiciosito acompañándome en todo", escribió.

¿A qué se dedica Humberto Vargas, el nuevo novio de Ornella Sierra?

Respecto al hombre que logró conquistar el corazón de la creadora de contenido, se trata de Humberto Vargas, un joven barranquillero, ingeniero mecánico de profesión y empresario en la industria de la producción de eventos.

Además, según su perfil oficial de Instagram, es propietario de un joyería y un club nocturno que queda ubicado en la ciudad de Barranquilla.

¿Ornella Sierra confirmó su relación con el empresario Humberto Vargas?

Y aunque hasta hace algunas semanas el romance entre Ornella y Humberto solo correspondía a ciertos rumores por parte de los usuarios en redes, oficialmente la exparticipante de La casa de los famosos Colombia confirmó con sus palabras que tiene una nueva relación.

Ornella Sierra en La casa de los famosos Colombia 2025.
Ornella Sierra reveló la identidad de su nueva pareja. Foto | Canal RCN.

Las opiniones por parte de los seguidores de la llamada 'Barbie Costeña' no se hicieron esperar, pues en su más reciente publicación muchos no perdieron la oportunidad para enviar algunos mensajes elogiando este noviazgo.

"Se ven muy lindos", "Encontraste la felicidad", "Siempre divina mi reina te amamos", "Top con ese look", "Estás bollo", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

Respecto a las exparejas de la influenciadora, cabe señalar que anteriormente sostuvo una relación con el también empresario Farid Pineda, la cual fue objeto de críticas debido a que fue señalada de involucrarse con un hombre que habría estado comprometido en ese momento.

Ornella Sierra en La casa de los famosos Colombia 2025.
Ornella Sierra confirmó su nueva relación. Foto | Canal RCN.

Así mismo, sostuvo un corto romance con el cantante Miguel Bueno, que, aunque nunca fue catalogado como noviazgo, sí dejó ver una evidente química entre los dos.

