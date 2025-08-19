Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Él es el novio de la mamá de Yina Calderón, por quien ella ya no le habla

La mamá de Yina Calderón defendió su relación y le respondió tras no aceptar a su novio.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Merly Ome y Yina Calderón
Yina Calderón y su mamá no se hablan/Canal RCN

La empresaria Yina Calderón reveló a sus miles de fanáticos que no se habla con su mamá debido a que no está de acuerdo con la relación que tiene con un hombre que podría ser su hermano.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre su mamá?

En una transmisión en vivo, la influenciadora Yina Calderón fue interrogada al respecto, donde ella confesó que su relación con su mamá no está en su mejor momento, confesando que ella pone por encima de ellas a su pareja.

Yina Calderón sobre su mamá

Además, señaló que considera que el hombre está con ella por dinero y por ganar fama, pues no la quiere de verdad.

¿Quién es el novio de la mamá de Yina Calderón?

El hombre se hace llamar 'El Cejas Guzmán', donde suma más de 20 mil seguidores en una de sus redes sociales, en el que comparte contenido de humor, en su mayoría aparece bailando.

Luego de las declaraciones de Yina Calderón, el hombre decidió realizar un live, donde conectó a la mamá de Yina Calderón, quien le respondió a la empresaria el no aceptar su relación.

"No es por dinero, yo trabajo, no es por fama (...) solo le digo a ella que por favor me deje ser feliz porque nunca me ha dejado ser feliz con nadie. El tiempo lo dirá", expresó.

En sus redes sociales ha compartido varios videos con la mamá de Yina Calderón bailando diferentes ritmos musicales, acaparando la atención de varios internautas.

¿Cómo han reaccionado los seguidores de Yina Calderón tras la situación con su mamá?

Varios fanáticos de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia detallaron que, apoyan su comportamiento con su mamá, mientras que otros no han tardado en llenarla de consejos al respecto para que mejoren su relación.

Yina Calderón sobre el novio de su mamá

Por ahora, Yina Calderón no ha querido hablar más al respecto y sigue enfocada en sus respectivos proyectos como su emprendimiento de productos de belleza para mujeres y su entrenamiento para su enfrentamiento contra la influenciadora Andrea Valdiri en el ring de boxeo el próximo 18 de octubre en el Coliseo Live en Bogotá.

