Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Él es Diablis, la persona con quien B-King y Regio Clown se iban a reunir antes de su muerte

B-King y Regio Clown tenían pactado un encuentro con un misterioso personaje conocido como Diablis, antes de su muerte.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Sale a la luz la identidad de Diablis, el hombre que iba a encontrarse con B-King y Regio Clown
Él es Diablis, el misterioso hombre con quien B-King y Regio Clown se reunirían antes de morir. (Foto Canal RCN).

Juan Camilo Gallego Toro, mánager de Bayron Sánchez, conocido como B King, rompió el silencio para revelar detalles poco conocidos sobre la visita del artista a México, justo antes de la muerte de los intérpretes.

Artículos relacionados

En su testimonio, salió a relucir el nombre de Diablis, la persona con la que los artistas se iban a reunir antes de ser reportados como desaparecidos y posteriormente hallados sin vida.

¿Quién es Diablis, la persona con quien B-King y Regio Clown se iban a reunir antes de su muerte?

En entrevista con el periodista colombiano Rafael Poveda, en su podcast Más allá del silencio, Juan Camilo Gallego Toro, mánager de B-King, reveló el ‘nombre’ de la persona con la que el cantante y DJ Regio Clown se iban a reunir justo antes de haber sido reportados como desaparecidos.

Salió a la luz audio de Regio Clown el día de la muerte de B-King
Mánager de B-King reveló mensaje de Regio Clown. (Fotos Canal RCN y Freepik)

Según palabras de Gallego, Diablis, de quien no dijo su nombre real, es un reconocido empresario mexicano que se mueve en el sector inmobiliario y gastronómico, quien además estaría interesado en apoyar la carrera musical de B-King.

Artículos relacionados

“Diablis, empresario mexicano, muy muy duro. Tiene restaurantes y trabaja en el sector inmobiliario, muy prestigioso allá en México”, mencionó el mánager.

Sin embargo, esta reunión a la que Gallego también iba a asistir para presentar todo el trabajo de B-King nunca habría llegado, pues al llegar la hora pactada en la que los artistas lo recogerían en el hotel nunca sucedió.

¿Juan Camilo Gallego era mánager de Regio Clown? Esto dijo

Así mismo, Juan Camilo Gallego aprovechó el espacio para dejar claro que él nunca fue mánager de Regio Clown como muchos aseguran en redes sociales, aunque estando en México si hubo una conversación para que esto se concretara.

Manager de B-King
Manager revela detalles tras la muerte de B-King/Canal RCN

“Por ahí andan diciendo que yo era el mánager de Regio. No, yo no era el mánager de Regio, yo lo conocí a él hace muchos años por la industria”

Así mismo comentó que él ya conocía al artista antes de presentárselo a B-King en persona, debido a que habían coincidido en algunas fiestas de electrónica.

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Famosa excandidata de Miss Universe Colombia participó en ‘Enfermeras’ Miss Universe Colombia

Famosa excandidata de Miss Universe Colombia, participó en ‘Enfermeras’: ¿quién es?

Internautas dividen opiniones tras la aparición de reconocida excandidata de Miss Universe Colombia en ‘Enfermeras’.

Memes de la disputa entre Lily Díaz y Dayana Jaimes Martín Elías

Lily Díaz y Dayana Jaimes: los mejores memes que deja su polémica en redes sociales

La discusión entre Lily Díaz, hermana de Martín Elías y Dayana Jaimes se convirtió en tendencia con miles de memes y reacciones.

Juliana Calderón Juliana Calderón

Juliana Calderón sostiene que la señalan solo por ser ella, si no sería diferente

Juliana Calderón argumentó que si alguien que no sea ella o Yina Calderón expresara lo mismo no se generaría tanto revuelo.

Lo más superlike

Reconocido integrante de Kiss causa preocupación tras grave accidente: esto se sabe Talento internacional

Reconocido integrante de Kiss causa preocupación tras grave accidente: ¿qué se sabe?

Famoso integrante de la agrupación musical de Kiss causa preocupación tras reciente accidente automovilístico.

Nodal y Ángela Aguilar viven incómodo momento en concierto. Christian Nodal

Christian Nodal y Ángela Aguilar protagonizan incómodo momento en pleno concierto

Se reveló foto de Dayana Jaimes y Evelio Escorcia Dayana Jaimes

Salió a la luz una foto de un beso entre Dayana Jaimes y Evelio Escorcia, ex de Lily Díaz

Procedimiento Foxy Eyes Viral

¿Qué es el foxy eyes, procedimiento que le cobró la vida a reconocido influenciador?

Alejandra Ávila, David Sanín, Carolina Sabino, Pichingo, Violeta Bergonzi MasterChef Celebrity Colombia

IA reveló quién sería el primer participante que pasaría al Top 10 de MasterChef Celebrity 2025