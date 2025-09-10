Él es Diablis, la persona con quien B-King y Regio Clown se iban a reunir antes de su muerte

Juan Camilo Gallego Toro, mánager de Bayron Sánchez, conocido como B King, rompió el silencio para revelar detalles poco conocidos sobre la visita del artista a México, justo antes de la muerte de los intérpretes.

En su testimonio, salió a relucir el nombre de Diablis, la persona con la que los artistas se iban a reunir antes de ser reportados como desaparecidos y posteriormente hallados sin vida.

¿Quién es Diablis, la persona con quien B-King y Regio Clown se iban a reunir antes de su muerte?

En entrevista con el periodista colombiano Rafael Poveda, en su podcast Más allá del silencio, Juan Camilo Gallego Toro, mánager de B-King, reveló el ‘nombre’ de la persona con la que el cantante y DJ Regio Clown se iban a reunir justo antes de haber sido reportados como desaparecidos.

Mánager de B-King reveló mensaje de Regio Clown. (Fotos Canal RCN y Freepik)

Según palabras de Gallego, Diablis, de quien no dijo su nombre real, es un reconocido empresario mexicano que se mueve en el sector inmobiliario y gastronómico, quien además estaría interesado en apoyar la carrera musical de B-King.

“Diablis, empresario mexicano, muy muy duro. Tiene restaurantes y trabaja en el sector inmobiliario, muy prestigioso allá en México”, mencionó el mánager.

Sin embargo, esta reunión a la que Gallego también iba a asistir para presentar todo el trabajo de B-King nunca habría llegado, pues al llegar la hora pactada en la que los artistas lo recogerían en el hotel nunca sucedió.

¿Juan Camilo Gallego era mánager de Regio Clown? Esto dijo

Así mismo, Juan Camilo Gallego aprovechó el espacio para dejar claro que él nunca fue mánager de Regio Clown como muchos aseguran en redes sociales, aunque estando en México si hubo una conversación para que esto se concretara.

Manager revela detalles tras la muerte de B-King/Canal RCN

“Por ahí andan diciendo que yo era el mánager de Regio. No, yo no era el mánager de Regio, yo lo conocí a él hace muchos años por la industria”

Así mismo comentó que él ya conocía al artista antes de presentárselo a B-King en persona, debido a que habían coincidido en algunas fiestas de electrónica.