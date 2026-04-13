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Eidevin se pronunció por primera vez sobre su expulsión de La casa de los famosos: ¿qué dijo?

Eidevin, reciente expulsado de La casa de los famosos, se pronunció en redes sociales sobre su salida del reality.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Eidevin habló luego de su salida de La casa de los famosos: sus declaraciones
Eidevin habló luego de su salida de La casa de los famosos: sus declaraciones. (Foto Canal RCN).

Eidevin, reciente expulsado de La casa de los famosos Colombia, generó una ola de nostalgia entre sus seguidores tras compartir un emotivo pronunciamiento en redes sociales, en el que se refirió a su paso por el reality y dejó ver cómo ha afrontado su expulsión del programa.

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¿Por qué Eidevin fue expulsado de La casa de los famosos Colombia?

Vale la pena recordar que Eidevin fue expulsado de La casa de los famosos Colombia luego de protagonizar un fuerte enfrentamiento con Alejandro Estrada que sobrepasó los límites del respeto y que terminó en agr3s10n física.

Eidevin López fue expulsado de La casa de los famosos Colombia
Eidevin López fue expulsado de La casa de los famosos Colombia (Foto Canal RCN)

A raíz de esto, El Jefe tomó la decisión de no solo vetar su participación en la gala de nominación del miércoles 8 de abril, sino que además dejó su futuro dentro de la competencia en manos del público, quienes pudieron elegir entre varias opciones, siendo la más votada la expulsión definitivamente Eidevin.

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¿Qué dijo Eidevin sobre su paso por La casa de los famosos Colombia tras su expulsión?

Ahora bien, el exparticipante de La casa de los famosos Colombia se mantuvo alejado de las redes sociales durante tres días. No fue sino hasta el pasado domingo que compartió un video en el que se pronunció oficialmente y expresó su agradecimiento a sus seguidores por el apoyo que recibió a lo largo de esta experiencia.

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Desde entonces, Eidevin ha publicado contenido en el que se muestra compartiendo con otras personas, entre ellas Yuli Ruiz, con quien coincidió dentro del reality, además de evidenciar que retomó el control de sus redes sociales.

Eidevin López fue expulsado de La casa de los famosos por decisión del público
Eidevin López fue expulsado de La casa de los famosos por decisión del público (Foto Canal RCN)

En la tarde de este lunes 13 de abril, el exparticipante volvió a referirse a su paso por el programa tras su salida. A través de un video recopiló varios de los momentos que vivió dentro de la competencia y aprovechó para preguntarle a sus seguidores si lo extrañaban en el reality.

Ante esto, el influenciador recibió una respuesta positiva por parte de sus fans, quienes aseguraron que sí lo extrañan, aunque también manifestaron que ahora quieren verlo fuera del programa, especialmente junto a Karola.

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