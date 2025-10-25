DJ Exotic, ex de Marcela Reyes, reaparece con emotivo mensaje: “Hoy hace un año celebro la vida”

DJ Exotic, expareja de Marcela Reyes y papá de su hijo, reapareció en redes sociales con un mensaje cargado de gratitud, fe y emoción.

DJ Exotic, expareja de Marcela Reyes, conmueve a sus seguidores con emotivo video de su recuperación. (Foto personal médico Freepik) (Foto Marcela Reyes Canal RCN)

Un año después de haber enfrentado una situación médica delicada que lo mantuvo hospitalizado, el artista compartió públicamente su avance físico y emocional, generando una ola de reacciones entre sus seguidores y figuras de la música y el entretenimiento.

¿Cómo ha sido el proceso de recuperación de DJ Exotic, expareja de Marcela Reyes?

En el video, DJ Exotic muestra cómo ha sido su proceso de recuperación desde los primeros días en el hospital hasta el presente.

En sus palabras, DJ Exotic celebra la vida y agradece a quienes lo han acompañado en este camino, especialmente a su familia, que ha estado presente en cada etapa.

"Hoy hace un año celebro la vida, Dios me dio otra oportunidad y me siento afortunado de seguir compartiendo esta vida con los seres que amo. Especialmente con mi familia que siempre están para mí y me han acompañado en todo mi proceso. Pude sentir la vibra de todas las almas que oraban por mí. El amor es lo más poderoso. Cada persona que aportó su grano de arena en este proceso voy a estar eternamente agradecido. Dios EXISTE", escribió DJ Exotic en su publicación.

En el clip compartido en las cuentas oficiales del artista, se documenta los momentos claves de su recuperación.

Se le puede ver realizando ejercicios físicos con asistencia médica, caminando con apoyo y fortaleciendo su movilidad.

Las imágenes reflejan no solo el esfuerzo motriz, sino también la determinación emocional que ha sostenido durante este año.

Además del trabajo médico, se pueden observar a los familiares y amigos de DJ Exotic brindándole ánimo y celebrando cada pequeño avance.

La publicación generó una respuesta masiva. Personalidades como Natalia Paris, amigos cercanos y cientos de seguidores expresaron su apoyo, admiración y alegría por el notable cambio en el artista.

¿Qué ocurrió hace un año con DJ Exotic, expareja de Marcela Reyes?

Hace un año DJ Exotic enfrentó una situación crítica que marcó su vida y su carrera. Mientras participaba en una fiesta privada en la vía que comunica a Cali con Jamundí, el artista sufrió un incidente que lo dejó al borde de la muerte.

El evento, que se celebraba como parte del cierre de un concierto en la Plaza de Toros de Cali, terminó con DJ Exotic siendo trasladado de urgencia a una clínica en Bogotá.

Según las declaraciones de Marcela Reyes, su expareja, el DJ estuvo clínicamente muerto por varios minutos, y los médicos consideraban que no había nada más que hacer desde el punto de vista humano. Sin embargo, contra todo pronóstico, logró estabilizarse y comenzó su proceso de rehabilitación.

Desde entonces, DJ Exotic ha estado bajo supervisión médica constante, con terapias intensivas para recuperar la movilidad y la fuerza.

Su evolución ha sido lenta pero satisfactoria, y el video compartido en sus redes sociales es una muerta de ello.