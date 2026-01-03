Rafael Santos Díaz sorprendió a su mamá con un espectacular regalo. El hijo mayor de ‘El Cacique de La Junta’ aprovechó la ocasión para dedicarle un amoroso mensaje a su madre y le pidió algo muy especial a sus seguidores.

¿Cuál fue el regalo que recibió Patricia Acosta, exesposa de Diomedes Díaz, de parte de Rafael Santos?

‘El Turpial’, como es conocido el primer hijo que tuvo Diomedes, le regaló una espectacular camioneta a Patricia Acosta, quien, cabe destacar, fue musa e inspiración del fallecido artista vallenato.

Estoy muy feliz, el señor me cumplió un deseo. Ella (Patricia Acosta) me había pedido que para sus 70 años le regalara una camioneta… usted se la merece; parió a cuatro machos, fue la musa de ese gran artista, de ese gran hombre como fue Diomedes”, expresó Rafael Santos.

El vehículo que Rafael Santos le regaló a su mamá es de los más costosos del mercado. Foto: Referencia Freepik

“Tú (Rafael Santos) fuiste y serás mi primer amor”, dijo, por su parte, Acosta, dejando en evidencia su gran felicidad por el obsequio de su hijo.

Hoy les comparto este bello regalo que le di a mi madre, mi primer amor. Te amo mamá, te mereces todo lo lindo que pueda existir en este mundo, gracias por cada día amarnos y entregarte a mí y a mis hermanos y darnos la crianza tan linda que nos diste junto a papá que sé que desde el cielo nos acompaña…”, agregó en la publicación el hombre que heredó el legado musical de ‘El Cacique’.



La publicación de Santos Díaz Acosta generó distintas reacciones entre los cibernautas. Varios lo halagaron y mostraron su admiración por el gran trato que tiene a su madre, una mujer que vivió de cerca el ascenso a la fama del fallecido cantante de música vallenata.

“Honrar a padre y madre y tendrás larga bendición”, “buen hijo, buen hermano y buen amigo de siempre”, “Rafael Santos! El que es buen hijo tiene una corona 👑 en la villa del señor”, “esa mujer merece todo 🙌❤️ gracias a ella diome hizo las más lindas canciones”.

¿Quién es Patricia Acosta y por qué fue tan importante para Diomedes Díaz?

Patricia Acosta fue el primer gran amor de Diomedes Díaz. Además de Rafael Santos, es madre de Diomedes de Jesús, Luis Ángel Diaz y Martín Elías, quien falleció a los 26 años en abril del 2017.

Acosta, por ejemplo, inspiró ‘La ventana marroncita’, uno de los temas más icónicos del intérprete que murió en diciembre del 2013.

En alguna ocasión, Acosta contó que sus padres no aprobaban su romance con Diomedes, por lo que para verse tenían que hacerlo a través de una ventana que, justamente, era marroncita.

Diomedes Díaz y Patricia Acosta tuvieron cuatro hijos, entre ellos, Rafael Santos y Martín Elías. | Foto: Canal RCN

Diomedes y Patricia se casaron en San Juan del Cesar, en 1978, y desde entonces vivieron un mar de emociones. Pasaron por muchos altibajos, Acosta también tuvo que ver de cerca los excesos y las situaciones poco gratas por parte de El Cacique. Finalmente, en 1994 se separaron definitivamente.

Diomedes Díaz es conocido por la gran cantidad de amores que tuvo a lo largo de su vida. Fruto de varias relaciones, tuvo 21 hijos, al menos reconocidos, pero no se descartan que extraoficialmente existan otros más.

Díaz Maestre partió terrenalmente hace 13 años, pero su legado sigue vivo y vigente. Expertos lo consideran como el máximo intérprete de la música vallenata y uno de los grandes referentes del folclor colombiano.